أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن إطلاقها خدمة التسوق الإلكتروني للمطابخ والأجهزة المنزلية عالية الجودة عبر الموقع الإلكتروني www.aawkitchens.com الذي يوفر خدمة التسوق والشراء عن طريق الدفع الإلكتروني، ويتميز بعرض تشكيلة واسعة من المنتجات من علامات تجارية عالمية.

وتعكس هذه الخطوة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اهتمامها وحرصها على تطبيق أحدث التقنيات التواصلية مع جمهورها وعملائها، حيث يمكنهم من خلال هذا الموقع الإلكتروني أن يتسوقوا بكل راحة من منازلهم أو أينما كانوا سواء أصحاب المنازل أو المؤسسات تجارية. ومن مميزات هذا المتجر الإلكتروني أيضا أنه يوفر عناء الذهاب والتنقل من معرض لآخر، وكذلك عناء الانتظار في طوابير الدفع، كما يسهل ويختصر عملية التسوق والاختيار، إذ إنه من خلال الموقع الإلكتروني يختار العميل ما يعجبه من منتجات ويضعها في عربة التسوق الافتراضية ليقوم بعدها بعملية الدفع الإلكتروني الآمن والمضمون، إما عن طريق الفيزا كارد أو الماستر كارد أو الكي نت أو الباي بال، ومن ثم تصله المنتجات خلال 48 ساعة مع خدمة التركيب أينما كان داخل الكويت.

ويشمل الموقع الإلكتروني تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات مقسمة على فئات كالثلاجات والغسالات والجلايات والأفران والخلاطات والمكيفات والأجهزة المطبخية وغيرها، وكلها من علامات تجارية عالمية مثل «بوش»، و«سيمينز»، و«كيلفيناتور»، و«لودج»، و«ويست مارك»، و«روستيمبال»، و«ويري»، و«فرولينوكس».

وقال المدير العام في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي فيصل المطوع: «لطالما كانت مصلحة العملاء وإرضاؤهم من أولويات عملنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية. وإننا من خلال إطلاق موقع تسوق إلكتروني خاص بقطاع المطابخ والأجهزة المنزلية نوفر لزبائننا تشكيلة واسعة من المنتجات العالمية من خلال تجربة تسوق سلسة وسريعة وآمنة وتسهل عملية الشراء من الاختيار إلى التسليم والتركيب».

وتتواجد جميع المنتجات المعروضة في الموقع الإلكتروني في معارض المطابخ والتجهيزات المنزلية التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والواقعة في منطقة الشويخ خلف شارع الجهراء على الطريق السادس ومعرض الفروانية.