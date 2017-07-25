انتظروا اقوى العروض بخصومات تصل إلى 59% لدى روائع جنيف للساعات، التي تتهيأ لاستقبال موسم الصيف بصدر رحب، لتقدم أقوى العروض الصيف بخصومات تصل إلى 59% ابتداء من 15 يوليو وحتى 25 أغسطس 2017 لزبائنها الكرام، والجدير بالذكر ان شركة روائع جنيف للساعات تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وذلك خلال موسم الصيف لعام 2017.

واختارت روائع جنيف للساعات لموسم الصيف عروضا مميزة ومختلفة لترضي جميع الاذواق من زبائنها الكرام، ولذلك طرحت شركة روائع جنيف للساعات بسوق الخليجي الكويتي العديد من الماركات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها مجموعة مختارة بعناية خاصة وشديدة من العلامات تجارية الرائدة في عالم الصناعات الفاخرة بالكويت لتقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد.

والتصاميم أحادية اللون غالبا ما تعبر عن الرتابة لبعض الأشخاص ولكن التشكيلة الجديدة من NINA RICCI تشذ عن هذا المفهوم، وتنفرد برؤية جديدة تكتب تاريخا جديدا للتصاميم أحادية اللون، ذكاء الفكرة التي تستغل الأبعاد والخطوط الهندسية لتشع وهجا من الكريستال يخطف الأبصار، متعددة الطبقات بنسيج من الفضة واللون الرمادي والأسود والأبيض.

ومع NINA RICCI من الساعات والكماليات والتفاصيل الإضافية هي الحل الأمثل للظهور بإطلالة متكاملة ولمسة أنيقة، حيث تضيف تألقا للمظهر العام، وتعتبر الساعات من أبرز اللمسات التي تمنحك الأناقة المتكاملة دون أدنى شك.

وتناسب التشكيلة الجديدة جميع المناسبات والإطلالات، حيث يمكن ارتداؤها مع الملابس العصرية اليومية، وكذلك تأسر القلوب من خلال ارتدائها للسهرات الكلاسيكية لتعبر عن شخصيتك ومزاجك في كل حين.

كما ان ساعات Nina Ricci تسر الأنظار ببريق يتلألأ على معصم الفاتنات. أشرقي بأناقتك واسطعي نجمة بين النساء باختيارك صفوة النخبة من إحدى مجموعات ساعات الجديدة.

وبالحديث عن تصميم الساعة الدائرية متوسطة الحجم لتناسم نعومة معصم الأنثى التي ترتديها، بإطار من الألماس وبريق يخطف الأبصار مع حركة اليد، ويتميز مينا الساعة بتصميم كموج البحر من حبات الألماس التي تتلألأ بداخل مينا الساعة ليجتمع كل ما سبق وتتوج ساعات NINA RICCI على عرش الأنوثة هذا لهذا الموسم.

إطلالات مختلفة تمنحك الخيارات المتعددة لجميع المناسبات، حيث تم التركيز على الألوان في هذه التشكيلة لتتوافق مع جميع الحلي التي تتزين بها المرأة مع الساعة.

الساعة الفضية من NINA RICCI أحادية اللون البراقة تناسب مجوهرات الفضة والألماس والذهب الأبيض للمناسبات الرسمية والأمسيات الخاصة لتمنحك إحساسا بالرقي.

والتصميم ثنائي اللون يجمع ما بين اللون الذهبي واللون الفضي، لتكون الساعة الخيار الأمثل للنشاطات اليومية. وتطرح Nina Ricci موديلات مرصعة بالألماس الذي يمتاز بدرجة عالية من النقاء والجودة (VVS) المصقولة، وساعات NINA RICCI المجهزة بنظام حركة كوارتز، من تصنيع شركة وهي احدى كبريات الشركات السويسرية العاملة في مجال تصنيع الساعات منذ عام 1935، وقد التزمت بمعايير الجودة الفائقة التي تشتهر بها ساعات NINA RICCI، التي تجمع في تصاميمها بين الجمال والحداثة. جددي طلتك وأناقتك بلبس ساعة أنيقة من إحدى مجموعة ساعات Nina Ricci، كوني مميزة دوما وزيدي أناقتك بساعة من هذه المجموعة الخيالية.

إليكم أروع تشكيلة ساعات من بيت الأزياء الفرنسي Nina Ricci شاهدوها واختاروا الأجمل. ترحب بكم شركة روائع جنيف جميع العملاء لزيارة أفرعها المنتشرة في مختلف أرجاء الكويت للتمتع برؤية المزيد من الموديلات الحديثة لأرقى الساعات وخاصة فرعي أولمبيا مول، وفرع الجراند أفنيوز.