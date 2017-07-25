أكد المدير العام وعضو مجلس إدارة مدينة الألعاب المائية «الأكوابارك» محمد عبدالرضا خورشيد حرص مجلس إدارة «الأكوابارك» على إدخال البهجة والسرور إلى جميع رواد المدينة المائية من مواطنين ومقيمين خلال عطلة الصيف.

وأعلن خورشيد عن تقديم عروض مميزة خلال العطلة الصيفية لزوار «الأكوابارك» منها عرض شهر يوليو الذي يتيح إمكانية دخول شخصين بتذكرة واحدة أيام الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح خورشيد أن العرض يسري على التذاكر المبيعة في شباك تذاكر «الأكوابارك» أيام الأحد والاثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا، حيث إنه بإمكان كل من يدخل خلال هذه الفترة الاستمتاع بجميع مرافق وألعاب المدينة المائية التي تناسب جميع الأعمار بما تضمه من ألعاب مائية وأحواض سباحة ومنحدرات تجعل من زيارة «الأكوابارك» متعة لا تضاهى خصوصا في هذه الأيام من السنة والتي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وبالتالي فإن «الأكوابارك» تشكل متنفسا عائليا مثاليا لإطفاء حرارة الجو والخروج من الروتين اليومي للأطفال والأبناء للقضاء على الملل، داعيا الجميع إلى الاستفادة من العرض والاستمتاع بالألعاب المائية.

وأشاد خورشيد بتعاون زوار «الأكوابارك» من المواطنين والمقيمين والسياح الخليجيين والعرب والأجانب الذين يبدون تعاونا رائعا من خلال إقبالهم على المدينة المائية واستمتاعهم بما تقدمه لهم من أجواء المرح والمغامرة والمتعة بأجواء عائلية ومثالية.

وشدد خورشيد على ما يقوم به فريق «الأكوابارك» من أعمال صيانة بشكل يومي ومتابعة للزوار، ومراعاة عوامل الأمان والسلامة وحسن التعامل مع الجميع، حيث ان فريق العمل مؤهل ومدرب بشكل متكامل وبأعلى المستويات لضمان تقديم أفضل خدمة للزوار.