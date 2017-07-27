قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته للفعالية التوعوية التي نظمها مركز اليرموك الصحي لتعريف المواطنين بالتطعيمات الجديدة المضافة إلى جدول التطعيمات الأساسية للأطفال في الكويت، وجاءت هذه الرعاية حرصا من البنك على المساهمة في تعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر التوعية الصحية والدعوة إلى تبني سياسات الصحة الوقاية.

ونظمت هذه الفعالية ضمن الأسبوع التوعوي عن لقاحات «الروتا» و«الجدري المائي» في مختلف المراكز الصحية بجميع المحافظات، وقد تضمنت شرح فوائد اللقاحات الجديدة وعدد الجرعات ومواعيدها، بالإضافة إلى توزيع كتيبات توعوية عن مختلف أنواع اللقاحات سواء للأطفال أو الكبار. من جانبه، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «نحن نحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع، وباعتبار الدولي مصرفا وطنيا رائدا، نحن نهدف باستمرار إلى رفع مستوى الوعي بأهم القضايا الصحية، مثل أهمية دور التطعيمات في تعزيز المناعة المجتمعية، حيث يمثل التحصين الروتيني إحدى لبنات البناء للرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة». وأشاد ناجيا بجهود وزارة الصحة وحرصها الدائم على تطوير برامجها الوقائية والعلاجية، معتبرا أن اعتماد هذه التطعيمات الجديدة يحمي أطفالنا ويتيح الفرصة أمام كل طفل لكي يستمتع بالصحة خلال مراحل حياته بفضل الاهتمام بالرعاية الصحية منذ الولادة.