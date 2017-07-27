تتهيأ روائع جنيف للساعات لاستقبال موسم الصيف بصدر رحب، لتقدم أقوى العروض الصيف بخصومات تصل إلى 59% ابتداء من 15 يوليو وحتى 25 أغسطس 2017 لزبائنها الكرام وتحرص شركة روائع جنيف للساعات دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وذلك خلال صيف 2017. واختارت روائع جنيف للساعات لموسم الصيف عروضا مميزة ومختلفة لترضي جميع الاذواق من زبائنها الكرام، حيث طرحت روائع جنيف في السوق الخليجي والكويتي العديد من الماركات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها مجموعة مختارة بعناية خاصة وشديدة من العلامات التجارية الرائدة في عالم الصناعات الفاخرة بالكويت، لتقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد. أليس للفخامة عنوان وجوهر؟ بالطبع نعم فساعات MONTANA الجديدة تتميز بالفخامة والشكل المنمق الانيق اللافت للنظر والذي يظهرك في أبهى زي مناسب لأناقتك الخلابة والبراقة المميزة والتي تحرص دائما روائع جنيف لتقدم لك كل ما هو جديد عزيزتي المتأنقة المهتمة بأن ترتدي كل ما هو جديد عالي الجودة وليس له مثيل من قبل، وساعات MONTANA كلاسيكية معاصرة في آن واحد، بتصاميم أنيقة أنثوية والمناسبة لعدة مراحل سنية مختلفة.

ثلاث إطلالات مختلفة تمنحك سيدتي الخيارات المتعددة لجميع المناسبات، حيث تم التركيز على الألوان في هذه التشكيلة لتتوافق مع جميع مناسباتك السعيدة والرسمية. الساعة الفضية من MONTANA أحادية اللون البراقة تناسب مجوهرات الفضة والألماس والذهب الأبيض للمناسبات الرسمية والأمسيات الخاصة لتمنحك إحساسا بالرقي. أما الساعة الفاخرة المطلية بالذهب أحادية اللون تشرق كشمس ساطعة في الحفلات لتميزك عن باقي الحضور وتتناسب مع كونك أنثى مهتمة بأحدث خطوط الموضة وتهتمي بأن تكوني في أبهى زي رسمي.

أما الخيار الثالث فهو الحل الوسط فالتصميم ثنائي اللون يجمع ما بين اللون الذهبي واللون الفضي، لتكون الساعة الخيار الأمثل للنشاطات اليومية، لتجمع في موديلاتها الشكل الرسمي وأيضا الروح النسائية في آن واحد.

وساعات MONTANA قطعة مجوهرات ثمينة فهي تجمع بين الكلاسيكية والتقنية بوجود قرص مرصع بالألماس متحرك فبرغم حجمها ووزنها الذي يضغط على العمود الذي يحرك عقارب الساعة إلا أنه مرن بطريقة سلسة فهو فعلا جذاب، ستلاحظين سيدتي بأن الساعة خاطفة للأنظار وستميزك أينما تكونين لأنك ستسرقين الأنظار.

ولكل مهتمة بالأناقة فإن ساعات MONTANA الجديدة متوافرة في جميع أفرع روائع جنيف للساعات وخاصة فرع المنار، وفرع البحر سنتر.