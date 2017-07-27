أطلقت سنتربوينت، أكبر سلسلة من متاجر التجزئة الخاصة بالأزياء والموضة في الشرق الأوسط، مجموعة العودة للمدرسة التي تضم جميع التجهيزات اللازمة للبدء بالعام الدراسي وجذب الأنظار بإطلالة متميزة.

وتدرك «سنتربوينت» المواهب والاهتمامات المختلفة التي يتميز بها الأطفال وتعمل على تنميتها والاحتفاء بفرادتها وتسليط الضوء على أهمية أن يحظى كل طفل بالأفضل دائما، كما ترى العلامة أن التسوق للحصول على تجهيزات مدرسية جديدة هو أكثر ما يميز بداية العام الدراسي، لذلك تقدم مجموعة هذا الموسم الجديدة كل ما يحتاج اليه الطلاب بدءا من زجاجات المياه وحقائب الظهر الأنيقة إلى محافظ الأقلام والقرطاسية بتصاميم جذابة وأسعار معقولة.

وتتميز مجموعة المنتجات في بيبي شوب بتشكيلة من التجهيزات المثالية للفتيات والفتيان الصغار ممن يتمتعون بروح المغامرة! حيث تتألق حقائب الظهر لعاشقات الموضة الصغار بصور الشهيرات المفضلات لديهن مثل إلسا من فيلم «فروزن» أو «هيلو كيتي» المحببة، فيما تفيض تشكيلة حقائب الظهر للفتيان بروح المغامرة مع صور مشاهير الأبطال الخارقين مثل سوبرمان وباتمان، ولمحبي المغامرات والحماس، تتميز مجموعة هذا العام برسومات «ترانسفورمرز وفيراري» أيضا، كما تتميز مجموعة حقائب الظهر بالأناقة والعملية مع مجموعة من محافظ الأقلام والقوارير البلاستيكية وصناديق واسعة لتوضيب وجبة طعام للطفل.

ولا تنسى سنتربوينت اليافعين العصريين، إذ تقدم لهم مجموعة لايف ستايل التي تضم باقة من حقائب الظهر الحديثة المطبعة برسومات شخصيات مميزة أيضا! بدءا من أنماط البوهو الرائجة وتصاميم الورود إلى الرسومات التعبيرية ضمن مجموعة منتجات رياضية شهيرة من علامات تجارية مثل «هيرشل وساكرووت وجي ورلد وجانسبورت ومينمي وآوتسايدر» في طبعات وألوان جذابة.

ويصف سيمون كوبر، رئيس سنتربوينت مجموعة العودة للمدرسة بالقول: «تقدم سنتربوينت ببساطة المجموعة الأكثر شمولية للأطفال». ومع باقة من التصاميم الأحدث لـ4 علامات تجارية تحت سقف واحد.

تقدم شومارت مجموعة تجهيزات مدرسية تضفي الكثير من التميز لإطلالة الأطفال، حيث تبرز تشكيلة الأحذية المدرسية السوداء والأحذية القماشية البيضاء والرياضية، ويحظى الأطفال بفرصة جذب الأنظار مع أحذية الفيلكرو ذات المشبك والنعال الناعمة، كما توفر المجموعة من «شومارت» تشكيلة مختارة من الأحذية التي تحمل توقيع علامات مثل «بوما وسكيتشرز وريبوك» الشهيرة بمتانتها وجودتها العالية، إضافة إلى أزياء مميزة تتماشى مع الزي المدرسي الرسمي للفتيات برسومات شخصيات ديزني الشهيرة مثل باربي وسندريلا، وتتضمن أيضا أحذية هيلو كيتي.

من جانبها، تسلط مجموعة سبلاش المدرسية الضوء على تصاميم جديدة لحقائب الظهر تتألق برسومات الأبطال الخارقين مثل باتمان وسوبرمان، وعلاوة على القبعات وحقائب الكتف والمحافظ وسماعات الأذنين، تضم تشكيلة هذا العام صور باربي ورسومات «سمايلي وهيلو كيتي» التي ستضفي الكثير من التميز على إطلالة اليافعين مع بداية العام.

ويمكنم الحصول على مجموعة العودة الى المدرسة عبر زيارة متاجرنا في الري، الأفنيوز مول، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت، وخيطان وحولي.