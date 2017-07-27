لا تكتمل عطلة الصيف من دون ذكريات رائعة نعيد تذكارها عبر الصور والمقاطع العالية الجودة التي تترك جميع أفراد العائلة سعيدين عند التجمع من حولها.

ولتمكين العائلات من خلق هذه الذكريات المميزة والسماح للأطفال والكبار على حد سواء من التقاط العالم من خلال عيونهم، توفر فانتسي وورلد أوسع مجموعة من الطائرات من دون طيار المعروفة بـ«الدرون» من العلامات التجارية العالمية التي تنفرد كل منها بميزات مختلفة وأحجام وأسعار تلبي جميع احتياجات العملاء.

وقال هارفي دولكو، رئيس قطاع التجزئة في فانتسي وورلد: «إن الدرون ليس مجرد جهاز متعة أو كاميرا تمكن من التقاط الفيديو والصور من الأعلى، بل هي أكثر بكثير لأنها الأداة المثالية التي تتبع خطوات العائلة خلال العطلات لتخلد الذكريات في فيديوهات وصور تم التقاطها من زوايا رائعة يقدرها الجميع، بعيدا عن صور «السلفي» أو الصور ذات المدى القريب، أصبح الدرون هو المصور غير المرئي الذي يجعل لحظات عظيمة ذاكرة أبدية وجميلة، ونحرص في فانتسي وورلد على توفير الأفضل في جميع فئات من الألعاب والأجهزة التي تضمن أوقاتا ممتعة وآمنة».

من الصور التي يتم التقاطها من الأعلى الصور العالية الجودة من فئة HD وإمكانية التصوير ليلا، تقدم فانتسي وورلد أفضل العلامات التجارية لجهاز «الدرون» التي ستجعل التصوير هذا الصيف تجربة لا تنسى وذات قيمة عالية. أول هذه العلامات التجارية هي درون «يو إس آرمي كوادكوبتر» المثالية لالتقاط الصور من الأعلى إذ تعمل بفضل جهاز الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي لعرض المشاهد مباشرة لما سيتم التقاطه خلال تحليق الدرون. كما يمكن للدرون أن يحوم في مكان واحد والطيران على ارتفاع 300 قدم، في حين يوفر أقصى قدر من الاستقرار والتوازن بفضل 6 محاور مدمجة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تمت إضافة ضواء LED لامكانية تتبع الدرون في جميع الأوقات.

أما درون «دي جي إي مافيك برو»، فهو صغير الحجم وخفيف الوزن، يستخدم بواسطة وحدة تحكم بالإضافة إلى كونه مجهزا بكاميرا حجمها 4 آلاف بكسل ومحور بثلاث خطوط، وقدرة التحكم به بواسطة الهاتف الذكي. ولا شك أن علامة «مافيك» تمثل أفضل ما في تكنولوجيا أجهزة «الدرون»، إذ تسمح بالتقاط الصور من الجو بسلاسة وبجودة HD، علاوة عن استخدام الموجات فوق الصوتية وأجهزة الاستشعار للكشف عن العقبات القادمة لتكون تجربة تحليق الدرون أكثر أمانا وخالية من العرقلات. ويصل مدى التقاط الإشارة في هذا الدرون إلى 7 كلم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن «درون» أقل تعقيدا وسهل الاستخدام، فإن «دي جي إي سبارك» هو الدرون المثالي، إذ إنه رائع للتحويم في مكان واحد في الداخل وهو مجهز بجهاز تحكم مبسط ليوفر أداء ممتاز. ويتم شحن البطارية فيما يقرب من 50 دقيقة ويمكن شحنها بواسطة كابل مايكرو USB ليسهل استخدام الدرون في السفر. وللمتمكنين من الدرون الأكثر تعقيدا ويستخدمونه كثيرا، تقدم فانتسي وورلد «سيما X5UW أف بي في ريل تايم» الذي يسمح للمستخدمين التحكم بالدرون من خلال التطبيق أو جهاز الإرسال. إن هذا الدرون مناسب للطيران في الظلام وفي الليل، وينتج عنه صورا عالية الجودة HD، يمكن للمستخدمين رسم مخطط طيرانهم على شاشة جهاز الإرسال وسيقوم الدرون تلقائيا بالطياران بحسب هذا المخطط لتتمتع بالمشي أو الحديث. وللمهنيين، تقدم فانتسي وورلد «سيما X8SC HD» مع عدسة HD مدمجة قادرة على التقاط أدق التفاصيل لتظهر لك صورة أكثر وضوحا وأكثر إشراقا. ويحوم هذا الدرون على الارتفاع الذي يتم تحرير عصا التحكم، في حين يأتي الدرون بمميزات عديدة منها دائرة مرنة مصنوعة من البلاستيك للوقاية الدرون والشفرات من الاستهلاك أو عند الاصطدام والسقوط.

وتعليقا على الطلب على طائرات الدرون، أضاف برهان قاضي، أخصائي التسويق في فانتسي وورلد: «فريقنا من المهنيين مستعدون للإجابة والرد على جميع استفسارات العملاء حتى يتمكنوا من اختيار الدرون المثالي الذي يناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، والأهم الذي يناسب ميزانيتهم». تتوافر مختلف أنواع «الدرون» في قسم The Edge في معرض فانتسي وورلد في الري، وكذلك في معرض مجمع الأفنيوز ومعرض مجمع بوليفارد في السالمية. فانتسي وورلد هي الوكيل الحصري للعديد من الألعاب الأخرى التي تلقت نجاحا وتقديرات دولة عن جودتها وميزاتها التعليمية والملهمة لقضاء حظات ممتعة.