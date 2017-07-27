أعلنت شركة النصر في بدء تنزيلاتها الصيفية لموسم 2017 على تشكيلة واسعة من المعروضات وتشمل الموضة النسائية، الرجالية وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الأحذية ومستلزمات الرياضة والأجهزة الرياضية.

والجدير بالذكر أن عودة تنزيلات «النصر» وعروضه على المنتجات تأتي في مطلع الموسم لتفسح الفرصة أمام عملائه بالتفرد والتسوق لآخر صيحات الموضة بأسعار قليلة وجودة مناسبة، فالجودة والسعر يمثلان القيمة الرائعة لمختلف أنواع المنتجات التي صممت بطريقة عصرية لتناسب جميع الأذواق وتتماشى مع جميع الميزانيات.

يذكر أن النصر (الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في الكويت) قد افتتحت منذ مدة قريبة الفرع الأول لها في سلطنة عمان، وهو عبارة عن هايبر ماركت يتخلله سوق للأغذية بالإضافة إلى نشاط الشركة المعتمد في جميع دول الخليج، والذي يرتكز على الموضة والأجهزة الرياضية.