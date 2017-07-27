أعلن فندق سفير وريزيدنس الكويت ـ الفنطاس استمرار برنامجه التدريبي السنوي للشباب الكويتيين الواعدين وذلك بالتعاون مع «لوياك». وقد انضم المتدربون للفترة الثالثة هذه السنة الى أسرة الفندق من 23 يوليو وسيستمرون لغاية 24 أغسطس 2017.

وقد رحبت إدارة الفندق بالمتدربين وقدمت لهم شرحا مفصلا عن برنامج التدريب وأهدافه، وكذلك الأنشطة التي تم تنظيمها لهم من حيث تعريفهم بطبيعة عمل الفندق.

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية، سمر عياد: «إن استمرارية المشاركة ببرنامج لوياك يوفر دوما الفرصة للشباب الكويتي الموهوب ويمدهم بالخبرات العملية والواقعية خلال فترة دراستهم الأكاديمية. ومن شأن هذه الفرصة أن تزودهم بالقدرات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية».

وبدوره أكد مدير عام الفندق سيف الدين محمد على أهمية استمرار الشراكة بين الفندق وبرنامج لوياك التدريبي، وهو الأمر الذي يساهم دوما بمساعدة الشباب الكويتي على بناء مستقبل وظيفي طويل وخلق فرص داعمة لهم، وتمنى للجميع النجاح والتوفيق فيما يتعلق بدراستهم وخططهم المستقبلية وعبر عن ترحيبه الدائم بجميع المتدربين على اختلاف تخصصاتهم.