بحضور ناصر الغضبان عضو مجلس الإدارة وحسين عبدالسيد منسق عام الأنشطة في نادي المصارف الكويتية، تم تتويج منتخب المصارف في البطولة الهندية الأولى للبولينغ التي أقيمت على ملاعب كوزمو في كيفان وشارك في البطولة 12 فريقا.

وشهدت البطولة تنافسا قويا من الفرق المشاركة، حيث أظهر المشاركون مهاراتهم المتعددة وتركيزا عاليا خلال المباريات، كما استمتع الحضور من الجمهور والمتابعين من عشاق البولينغ بما قدمته الفرق المشاركة خلال المنافسات من جهود ومهارات نالت إعجاب الجميع.

وتقديرا منه لدورهم المميز توجه ناصر الغضبان بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المصارف لدعمهم المستمر للفريق، وايضا شكر جميع اللاعبين على المجهود الذي بذلوه لتحقيق هذه البطولة ولروحهم الرياضية العالية التي تميزوا بها ولحصولهم على المركز الأول، متمنيا ان يستمروا في نفس العطاء والجهد في البطولات القادمة لرفع اسم النادي عاليا في جميع البطولات والمشاركات الرياضية، مؤكدا دعم إدارة نادي المصارف لجميع أعضائه ولمختلف الألعاب الرياضية.