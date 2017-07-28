منح الطلبة خبرة في مجال العمل التطوعي وتشجيعهم ليكونوا شركاء في هذا الالتزام الاجتماعي والتنموي

يوفر برنامج التدريب الصيفي السنوي من بنك الكويت الوطني لطلبة المدارس والكليات المشاركين لهذا العام دورات إضافية بالتعاون مع مؤسسة لوياك التطوعية، وتأتي هذه الخطوة تعزيزا للوسائل التدريبية التي يوفرها هذا البرنامج للطلبة.

وتتضمن الدورات التدريبية، المقدمة من لوياك ضمن برنامج التدريب الصيفي، مجموعة من الحلقات التدريبية النظرية والعملية، حيث تركز الحلقات النظرية على المجتمع المدني والتعريف به وبالمسؤوليات الفردية والاجتماعية تجاهه ومفهوم العمل التطوعي، في حين تهتم الحلقات العملية بنشاطات ترفيهية هادفة تعزز روح الفريق والتعاون والتفكير الإيجابي البناء ومراعاة القيم.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: إن مشاركة «لوياك» تندرج في إطار التعاون المستمر مع البنك الوطني، مبينا أنها لا تقتصر على تقديم دورات تدريبية، بل ستشهد رحلات ميدانية للطلبة في ختامها بهدف تجميل المرافق الخاصة بلوياك ولتشجيع الطلبة على المشاركة في الأعمال التطوعية ووضع اللمسات التجميلية برسومات وألوان جاذبة.

وأضاف الباقر: إن بنك الكويت الوطني يحرص سنويا على إعطاء قيمة مضافة للطلبة المشاركين في البرنامج، وقد جاء اختيار لوياك لهذا العام من أجل منح الطلبة خبرة في مجال العمل التطوعي وتشجيعهم ليكونوا شركاء في هذا الالتزام الاجتماعي والتنموي، مشيرا إلى أن هناك متطوعين من مؤسسة لوياك سيشاركون في تقديم الدورات التدريبية لهذا البرنامج.

وأفاد بأن تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني ويضاف إلى مبادراته السنوية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم إلى فئة الشباب ولاسيما الطلبة.

يذكر أن برنامج التدريب الصيفي يتألف من 4 دورات، مدة كل واحدة أسبوعان، وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا، وتتخللها جولات ميدانية للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات البنك وفروعه، وستبدأ الدورة الثالثة في 30 يوليو الجاري، والأخيرة في 13 أغسطس ويختتم البرنامج دوراته التدريبية في 24 أغسطس 2017.

ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.