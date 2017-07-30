أعلنت أوريس، في وقت سابق من هذا العام، عن الجيل الجديد من مجموعة ساعات الغواص Aquis وقدمت سلسلة من طرازات الوقت والتاريخ.

وبفضل المزيج الفريد من الجودة والأداء والقيمة، حقق الإصدار الجديد من ساعة الغواص المقدمة من الشركة السويسرية الرائدة نجاحا سريعا. والآن، تضيف أوريس إصدارا مزودا بعقرب ثوان صغير إلى المجموعة.

تتمثل ميزة وضع عقرب صغير أو متحرك للثواني عند الساعة 9 على القرص في فصل عقرب الدقائق بالساعة وهو العقرب الأهم للغواصين عند قيامهم بتحديد زمن الغوص. أثناء الغوص، يوائم الغواصون عقرب الدقائق مع تدرج الدقائق على الإطار الدوار أحادي الاتجاه، ما لم يمكنهم من متابعة زمن الغوص المتبقي بأمان ودقة.

وهناك تعاون وثيق بين أوريس وعالم الغواصين تجسد في تطويرها لمحرك مزود بعقرب ثواني صغير عند الساعة 9، استجابة لمناشدة المختصين في هذا المجال.

كما يستفيد هذا الطراز من التصميم الأنيق المعدل لمجموعة Aquis هذا العام. لقد حرص مصممو أوريس على أن تكون العروات والسوار المعدني أقل سمكا لاضفاء مظهر أكثر رشاقة على العلبة. فالعقارب والمؤشرات أكثر ظهورا ووضوحا الآن، ويتميز كل من تاج الأمان اللولبي وحماية التاج بتصميم مدبب الشكل أكثر أناقة ضمن التصميم الظلي للساعة. كما نُقش القرص بكلمة «Aquis».

ليس شكل الساعة وحده الذي شهد تطورا. لقد صممت أوريس فجوة صغيرة بين العلبة والإطار مما يسهل من التحكم في الإطار وضبطه. ويعكس هذا التصميم العملي أداء الساعة.

يتميز طراز Aquis Small Second, Date بإطار دوار أحادي الاتجاه مزود بحشوة من السيراميك مضادة للخدش وبهتان الألوان، وهو مقاوم للماء حتى 50 بار (500م).

مبدئيا، هناك إصداران متاحان في الأسواق من طراز Aquis Small Second, Date. الإصدار ذو القرص الأزرق المزود بسوار مطاطي أزرق أو أسود، أو بسوار فولاذي مقاوم للصدأ مزود بخطاف أمان من ابتكار أوريس وقفل مطوي انزلاقي مقاوم للصدأ مزود بخطاف أمان من ابتكار أوريس وقفل مطوي انزلاقي للضبط السريع يمكن توسيعه أو تضييقه دون الحاجة إلى خلع الساعة. المميزات نفسها متوافرة في الاصدار الأسود والبرتقالي من الساعة، المزود بسوار مطاطي أسود ولمسات مضيئة برتقالية محشوة بمادة Super-LumiNova على العقارب ومؤشرات الساعات.

اللون البرتقالي من أكثر الألوان وضوحا تحت الماء والأنسب للاستخدام في ساعات الغواص.

لذلك فإن الشكل العام لساعة Aquis Small Second, Date الجديدة مناسب لجميع المناسبات، فهي ساعة للارتداء تحت الماء ومع البدلات الأنيقة.