أعلنت شركة الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، عن توقيع اتفاقية تمثيل حصري مع الشيف الأسترالي جوني دي فرانشيسكو، وذلك لافتتاح أول فرع للمطعم الإيطالي «400 Gradi» في الشرق الأوسط هذا العام، وهو أيضا أول فرع للعلامة التجارية خارج أستراليا.

وأسس الشيف الأسترالي جوني دي فرانشيسكو مطعم 400 Gradi، وهو أول شيف استرالي يتدرب في جمعية Associazione Verace Pizza Napoletana المعنية بالحفاظ على أصالة البيتزا النابولية. وقد استوحى الشيف فرانشيسكو فكرة المطعم من أجواء مدينة نابولي الإيطالية حيث يقدم من خلاله تشكيلة واسعة من الأطباق الايطالية الشهية المحضرة باستخدام أفضل المكونات ليستمتع الزبائن بتجربة نابولية حقيقية.

حصل الشيف فرانشيسكو عام 2013 على لقب «أفضل صانع بيتزا في العالم» خلال البطولات العالمية في ايطاليا بفضل مهارته في تحضير البيتزا النابولية، حيث تطهى لمدة 90 ثانية فقط على درجة حرارة 400 درجة مئوية، ومن هنا اشتق المطعم اسمه.

بالاضافة إلى البيتزا النابولية، يقدم المطعم أطباقا إيطالية تقليدية أخرى مثل الجنوشي ولحم الضأن على الطريقة الإيطالية والأضلاع بالفستق بالإضافة إلى الجيلاتو الإيطالي المميز والحلويات الشهية.

وبهذه المناسبة، علق الشيف فرانشيسكو على أهمية هذه الاتفاقية قائلا: «إنها لخطوة مهمة لعلامة 400 Gradi بأن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة العلامات التجارية العالمية، ونحن سعيدون حقا بهذا الشراكة، ونتطلع لتقديم أفضل أنواع البيتزا بالعالم، بالإضافة إلى الأطباق الايطالية التقليدية، لزبائننا في الشرق الأوسط».

من جهته، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الشايع: «نسعى دائما لتقديم تجارب مميزة ومتنوعة لزبائننا في الشرق الأوسط عبر تشكيلة واسعة من المطاعم من مختلف أنحاء العالم. ونعتقد أن مطعم 400 Gradi بمفهومه النابولي الأصيل سيكون إضافة مميزة إلى مطاعم المنطقة، لهذا فنحن نتطلع إلى العمل معا لإنجاح هذه الشراكة الجديدة».