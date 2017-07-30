استكمالا لما بدأه الجيل السابع من ورش عمل وفعاليات في بداية يوليو الجاري يشارك الفنان الكبير محمد المنصور في إحدى محاضرات برنامج البروتيجيز للأسبوع الثاني، كما أعلن القائمين على البرنامج بموعد رحلة برلين وبراغ لهذا العام.

وبدأ الأسبوع الثاني باليوم السادس من البرنامج فكان أول يوم لاستضافة مطعم اليفيشن برجر للطلبة في البدع، وانقسم اليوم إلى قسمين، ففي البداية تعرف الطلاب على أصحاب الإدارة الناجحة وراء سلسلة مطاعم اليفيشن برجر، بعد ذلك اتجهوا إلى مركز الفنون، حيث تعلموا وسائل مختلفة للتعبير عن الذات، والفكر من خلال أنشطة فنية مختلفة.

وأخذت محاضرة اليوم السابع حيزا في المركز الثقافي «البروميناد مول» تحت عنوان التفكير النقدي بقيادة المتحدثة د.أماني البداح، التي أكدت أهمية هذا النوع من التفكير وكيفية استخدامه بطرق مناسبة في الحياة اليومية.

وشهد الجزء الثاني من اليوم تجربة «لامس وغادر» التي تتمحور حول أهمية التعبير عن الذات في ورشة تفاعلية تخللتها العديد من الأنشطة للتعبير عن الذات في حديقة الشهيد.

وزار المرشحون في اليوم الثامن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «شركة محمد حمود الشايع» السيد محمد الشايع في مكتبه الواقع مقره في الأفنيوز، وبدأ اليوم مع حلقة نقاشية قامت بإدارتها الانسة ايمان الرشيد عن أسس وأخلاقيات العمل وتحدياته وكيفية التغلب عليه، وتحدث ايضا الشايع عن خبرته في الحياة وكل الدروس التي استفاد منها في مسيرة عمله وصولا الى منصبه الحالي، ثم انتقل الطلبة الى الجامعة الأميركية في الكويت في النصف الثاني من اليوم حيث قام المرشد يعرب بورحمة بإعطاء ورشة عمل عن أهمية الوعي عن المشاعر وفهمها وخاصة التي تتعامل مع تطور الذكاء العاطفي.

وأتت محاضرة اليوم التاسع ساطعة تحت عنوان «الجاذبية - والكاريزما» بالجامعة الأميركية بحضور كل من محمد منصور وبسام الجزاف، حيث ناقش المرشد شملان البحر الكاريزما عارضا أمثلة من شخصيات التاريخ تظهر أنها سلاح ذو حدين، ثم تحدث مقدم الأخبار الأسطوري بسام الجزاف عن أهمية الكاريزما في الإعلام، وكان الجزء الأخير من اليوم مع الاستاذ الكبير محمد المنصور الذي كان حضوره مفاجأة كبيرة لمرشحي البرنامج حيث لم يكن يعلم الطلبة من هو المتحدث القادم الذي قدمه الجزاف بكل تحفظ خافيا الشخصية وراء هذا التقديم المشوق جدا، وما ان قام الطلبة بفتح أعينهم حتى رأوا محمد منصور أمام أعينهم، حيث وقف الطلبة في ذهول تام أمام هذه الشخصية العريقة، والذي ناقش الكاريزما في تاريخ المسرح والحياة اليومية.

وحصل المرشحون على ورش عمل في اليوم العاشر بالمقر الرئيسي لمطعم بيك، حيث قدم مؤسسا بيك كل من جاسم الدعيج وبدر العقيلي حديثا عن رحلتهما في تأسيس بيك ونجاحهما، وشارك المرشحون في تحد تم تصميمه خصيصا لمرشحي الجيل السابع وهو إنشاء تطبيق متكامل خاص لبيك يحتوي على اختيارات تميزه عن التطبيقات الأخرى، واستغرق التحدي ساعتين، وتعلم المرشحون من خلاله فن التعامل مع المنافسين والصعوبة في خلق شيء مميز للعملاء.

وانقسم اليوم الحادي عشر إلى 3 أقسام حيث بدأ اليوم مع المتحدثة السيدة رزان الشارخ في ورشة عمل حول الكتابة الإبداعية، وشارك المرشحون في التمارين والأنشطة للمساعدة في عرض وممارسة الكتابة الإبداعية. بعد ذلك، استضاف فريق اليفيشن برجر مرشحي الجيل السابع لغداء عضوي في اليفيشن برجر البدع، تلاه تقديم هدايا مبتكرة يمكن استخدامها في الرحلة، وكانت الهدية زجاجة ماء من الخيزران مصنوعة يدويا لكل مرشح للتشجيع على خفض استهلاك البلاستيك والمساعدة على جعل البيئة مكانا أفضل، ثم انتقل المرشحون إلى صالة عرض اليوسفي حيث التقوا بالدكتور عادل اليوسفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات وناقشوا كتابا قام بكتابته بنفسه.

ومن المتفق عليه في أجندة البروتيجيز للجيل السابع أنه سيتم السفر اليوم ٣٠ الجاري إلى برلين عاصمة ألمانيا الاتحادية، وبراغ عاصمة التشيك، كجزء من البرنامج التدريبي الذي يستمر 6 أسابيع داخل وخارج الكويت.