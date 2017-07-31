أعلنت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة طارق الصحاف، عن تكريم الإدارة العامة للإطفاء، تقديرا لجهودهم المتواصلة في الوقاية من أخطار الحريق والتعامل مع مختلف الحوادث ومن ضمنها الحريق الذي حدث مؤخرا وسط العاصمة وتمت السيطرة عليه بشكل سريع، والذي لم يسفر عن أية خسائر.

وتوجه الصحاف بالشكر الخاص إلى رجال الإطفاء المخلصين، مثمنا دورهم في دعم ومساندة أجهزة الدولة المختلفة، حيث يعتبرون مثالا يحتذى به في هذا الجانب، مشيدا بسرعة استجابتهم وبراعتهم في مكافحة الحريق، الأمر الذي يؤثر إيجابيا على حياة وأمن المواطنين والممتلكات العامة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية عموما، وحرصها الدائم على توفير الدعم المعنوي والمادي في جميع المجالات كافة، وفي هذا المجال على وجه الخصوص، لإيمانها بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة للإطفاء ودعمها لمثل هذه الأمور لتحقيق أعلى مستويات السلامة للمواطنين.

واختتم الصحاف تصريحه بأن مساهمة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين تأتي من منطلق إيمانها بمسؤوليتها تجاه المجتمع كجزء فعال فيه، ولدور رجال الإطفاء البارز في حماية الأرواح والممتلكات، معربا عن امتنانه لجهود قيادات الإدارة العامة للإطفاء وجميع منتسبي الإدارة لما قدموه من تطوير ورفع مهارات رجال الإطفاء والإقبال والتفاعل المميز من موظفي ومراجعي الإدارة العامة للإطفاء.

من جهة أخرى، أعربت قيادات الإدارة العامة للإطفاء في كلمة لهم خلال هذه المناسبة، عن شكرهم لشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين على هذه المبادرة الطيبة لتكريم إخوانهم رجال الإطفاء الذي يستحقونه بالفعل، مشيرين إلى أن حماية الأرواح والممتلكات هي واجب رجال الإطفاء الذي أقسموا عليه، مؤكدين أن هذا التكريم وهذه الإشادات يعتبران وساما على صدورهم ويزيدان من إحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن.