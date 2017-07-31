استعدت مطاعم دجاج نايف لمواجهة حرارة الصيف بتقديم أفضل العروض والأسعار، في خطوة تؤكد تميزها الدائم وتقديم كل ما هو جديد في عالم المذاق، أطلقت شركة نايف للأغذية المالكة، سلسلة مطاعم دجاج نايف، وجبات جديدة بأسعار خاصة جدا تستمر حتى نهاية أغسطس 2017.

حيث قدمت لعشاق الدجاج الفرايد الذهبي المقرمش «لاكي بوكس» المكون من 9 قطع محضرة من الدجاج الكويتي الطازج بالتتبيلة المميزة الخاصة بمطاعم دجاج نايف، مطهوة بعناية على أيدي محترفين وتقدم مع البيبسي المنعش والخبز الطازج بسعر مميز جدا لتجمع العائلة حول مائدة شهية.

وكعادتها، تقدم مطاعم دجاج نايف كل ما هو جديد وحصري، منها وجبة عائلية من بنت الديك المشوية مكونة من 4 بنت الديك الطازجة المحضرة بالتتبيلة المميزة المشوية على الفحم مع البطاطا المقرمشة والبيبسي المنعش، كما قدمت وجبة مميزة لشخصين تجمع بين ماعون بنت الديك بالتتبيلة الخاصة والكباب الشهي بسعر مميز.

ساندوتش بيج فيليه العملاق # ربع_متر المكون من قطع فيليه الدجاج المقرمشة مع شرائح جبنة الشيدر والطماطم والخس الطازج والصوص الشهي في خبزة الذرة العملاقة، يذكر أن الساندوتش العملاق متوافر بثلاثة مذاقات من الرانش لطعم المغامرة والبافلور الحار لمحبي المذاق الحارة والمايونيز لمحبي المذاق الكلاسيكي، تقدم مع البيبسي المنعش.

أرز ملتي تيست: الطبق المفضل للجميع الذي يجمع مذاق الدجاج الصافي مع مذاق الخضار الطازج والأرز والصلصة الرائعة لتجربة غنية بالمذاق مع كل لقمة، محضرة من قطع من الدجاج الصافي مشوية مع قطع الفلفل الأخضر والجزر وشرائح البصل والفطر تعلو طبق أرز البسمتي المحضر مع الزعفران والتوابل الخاصة يقدم مع الصلصة الرائعة والبيبسي المنعش.

بالاضافة الى المقبلات والسلطات من الفتوش والتبولة والحمص والمتبل وخبز البوري لتثري مائدتك.

«انتبه.. دياينا كويتي فريش»: ما يميز قائمة طعام دجاج نايف بالمقام الأول هو استخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية، لذا كان شعار «دجاجنا من مزارعنا» نفتخر به، اضافة الى المذاق الأصلي والتتبيلة الخاصة بمطاعم دجاج نايف.