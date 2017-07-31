كما عهدنا من برنامج البروتيجيز على مدار الأعوام الستة الماضية أن من شروط إكمال برنامج الأجيال المشاركة هو السفر لمدة أسبوعين لدولة أخرى لما له من آثار إيجابية على المشاركين في زيادة وعيهم ورفع آفاق التعلم والتفكر لديهم في بيئات أخرى غير التي اعتادوا عليها، وكما جرت العادة في أجندة برنامج البروتيجيز للجيل السابع أنه تم السفر يوم السبت٣٠ يوليو إلى مدينة برلين «عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية» والتي سيتم المكوث بها ٥ أيام من ٣١ يوليو إلى ٥ أغسطس، ومن ثم مدينة براغ «عاصمة جمهورية التشيك» والتي سيتم المكوث بها من ٦ أغسطس إلى الـ ١٠ منه كجزء من البرنامج التدريبي الذي يستمر 6 أسابيع داخل وخارج الكويت.

وصرح القائمون على البرنامج بأنه تم اختيار هاتين المدينتين بالتحديد لأهميتهما التاريخية وجامعاتهما المرموقة، وأوضح أيضا أن الفترة التي يمكثها المشاركون في هاتين المدينتين ستضيف لهم كثيرا، وأن هناك العديد والعديد من الأنشطة والفعاليات، وورش العمل والمحاضرات التي سيحظى بها الطلبة لهذا العام، كما أنه تم الحرص على اختيار أفضل المتحدثين والمحاضرين في كل مدينة لكي تكون هذه الرحلة غنية بالمعلومات والخبرات التي سيتلقاها المشاركون.

وتم التلاقي- وكما هو متعارف عليه في السنوات السابقة لفريق البروتيجير- في كاريبو كوفي- فرع المطار الذي يعد من مساهمي البرنامج للعام الثالث على التوالي والذي قام بتقديم استراحة القهوة لجميع المسافرين، كما حمل الطلبة بحوزتهم جميع الهدايا المقدمة لهم من داعمي البرنامج كشريحة الجوال المقدمة من شركة أوريدو للاتصالات ليظلوا على تواصل دائم بأسرهم طوال الرحلة، وزجاجة ماء من الخيزران مصنوعة يدويا لكل مرشح مهداة من قبل اليفيشن برجر، حقيبة الظهر المقدمة من تاب، وتيشرتات مقدمة من وزارة الشباب والعديد من الهدايا الأخرى المقدمة من آلفا وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، وبالطبع بطاقة الخصم المقدمة من كاريبو.

وبالطبع لم ينس القائمون على البرنامج تقديم الشكر للسيدة فادية آسوني التي قامت بعمل كل الترتيبات اللازمة لحجوزات الطيران الخاصة بالمجموعة وتسهيل كل أمور الرحلة، كما حضر العديد من الرعاة ليتمنوا للمرشحين رحلة آمنة مليئة بالاستفادة لحين مقابلتهم هناك.