نظم فندق ومنتجع النخيل مبادرة «ابتسم» لجميع الموظفين العاملين بالفندق تحت شعار «ابتسم تسعد» بمشاركة ضمت جميع موظفي الفندق لإضفاء جو من البهجة والسعادة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة معرفتهم بأهمية الابتسامة على المستوى النفسي والشخصي للأفراد وكيفية انعكاس الروح الإيجابية التي تخلقها الابتسامة على المناخ العام بالعمل مما سيؤتي بثماره على الطرفين الأساسيين ببيئة العمل وهما الموظفون والعملاء.

وتعكس المبادرة اهتمام ملاك وإدارة فندق ومنتجع النخيل بكافة التفاصيل التي قد تؤثر على الأحوال الشخصية للموظفين من خلال التعرف أكثر على ثقافة الانفتاح والمرونة والتأقلم التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من نجاح الفندق وتميزه في الكويت.

وبهذه المناسبة، أكد ممثل المالك لفندق ومنتجع النخيل حسام أبو لغد أهمية الابتسامة وانعكاسها على بيئة العمل قائلا: «السعادة رحلة طويلة لا تنتهي ولكن اليوم بدأناها، واليوم تجمعنا لنتشارك معا كجسد واحد وكيان واحد، بالرغم من اختلاف اللغات للموظفين واتباع الفندق لسياسة التعدد والاختلاف إلا أن الابتسامة كانت الشيء الوحيد الذي يعبر عن لغة موحدة بين جميع العاملين فحسب ولكن أيضا هي لغة وأداة مؤثرة يفهمها أي عميل أيا كانت لغته أو بلده».

وأوضح أبو لغد ان جميع الأديان حثت على الابتسامة التي تعتبر في الإسلام صدقة، كما أن الأديان الأخرى جاءت بنصوص صريحة تطالب متبعيها بالابتسامة.

وتضمنت المبادرة احتفالات وأنشطة متنوعة للموظفين شملت توزيع جوائز قيمة للفائزين في المسابقة الشهرية التي تم إطلاقها خلال المبادرة لاختيار أجمل ابتسامة، واستطاعت الإدارة إشراك كل العاملين بالفندق بغض النظر عن الأقسام التي يعملون بها أو المهام التي يؤدونها، ويتوقع لهذه المبادرة التي يقودها الموظفون أن تحسن التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية بشكل ملحوظ، مما ينعكس إيجابيا على نزلاء الفندق.