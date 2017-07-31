«فرح.. سعادة.. استفادة.. في نادي التوحد» بهذا الشعار اختتم مركز الكويت للتوحد النادي الصيفي لعام 2017 والذي استمر 4 أسابيع وضم مختلف الأعمار والمستويات من الطلبة، حيث كانت مشاركتهم وتفاعلهم مع أنشطة ترفيهية تعليمية منظمة من سباحة وكمبيوتر، ومسرح عرائس وأعمال يدوية فنية وسجاد وألعاب جماعية وغيرها الكثير سواء داخل أو خارج المركز، وتم تنظيم رحلات هادفة تساعد المصاب بالتوحد على التأقلم مع المحيط الخارجي ومشاركة أقرانه في الأماكن العامة.

وعبرت رئيسة مكتب الخدمة الاجتماعية ورئيسة النادي أ.عروب بورحمة عن شكرها لفريق العمل من معلمين ومتطوعين في إدارة النادي الصيفي ومشاركتهم مع الطلبة بكل حب وعطاء، حيث تساعد هذه الأنشطة الطلبة في تقوية المهارات الاجتماعية والأكاديمية والفنية واستغلال وقت الفراغ والثقة بالنفس للإنجاز الذي تم بين الطالب، آملين زيادة العدد في القبول في السنوات القادمة وإطالة فترة النادي لمزيد من الفائدة بإذن الله، كما شاركت مجموعة من الطلبة وبإشراف المركز في دورة معهد الأبحاث الصيفية، كما شكرت الجهات المشاركة بدعم أنشطة النادي، متمنين هذا التواصل المستمر وتطوير المساهمة المجتمعية في دعم أبنائنا من الفئات الخاصة في كل مكان.