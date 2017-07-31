يحتضن مشروع «الكوت»، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت، مفاهيم جديدة لقطاع المطاعم عبر تعاقده مع 35 علامة تجارية من المطاعم والمقاهي الإقليمية والعالمية من بينها 11 علامة محلية التي من المقرر افتتاحها في «الكوت مول» مطلع 2018، وذلك ضمن التزامه المتواصل بتقديم تجارب فريدة من نوعها للزوار، وتشمل العلامات التجارية المنتقاة التي سيتم افتتاحها مجموعة من المطاعم الراقية والتقليدية والسريعة، ليكتمل بها المزيج المتنوع الذي سيضمه المول.

وتشهد المطاعم التي تورد احتياجاتها من المكونات الطازجة من المصادر المحلية طلبا متزايدا بين الزوار الذين يبحثون عن النكهات المميزة والأطباق المبتكرة.

ويعتبر «بوييل Poêle» من أكثر العلامات التجارية المحلية طلبا، لتميزه بالطابع الفرنسي التقليدي واعتماد أطباقه على المكونات الطازجة التي يوفرها أفضل الموردين يوميا، حيث يتم إعدادها خصيصا بما يلبي مختلف أذواق العملاء، وتعني كلمة «بوييل Poêle» باللغة الفرنسية «مقلاة الطعام النحاسية التي يستعملها الطهاة الفرنسيون تقليديا،» حيث يتميز المطعم بالأجواء الفرنسية الراقية وبروعة الفن والتصميم بالإضافة الى الأطباق الفرنسية المحضرة على أيدي مجموعة من الطهاة المبدعين.

ويقدم مطعم «تشاينا جاردن» China Garden أجود انواع المكونات الطازجة من السوق المحلية موفرا لضيوفه أطباقا مميزة من المأكولات الصينية.

ونشأت فكرة «تشاينا جاردن» على يد اثنين من الشباب الكويتيين المهتمين بالمطبخ الآسيوي بهدف تقديم الأطباق الصينية ذات النكهة الشرقية بطابعها التقليدي في الكويت.

كما يضيف مطعم «لايف ويذ كاكاو Life with Cacao» مفهوما جديدا راقيا كوجهة فاخرة لتناول الطعام والحلويات، ويشتهر باستخدام أجود المكونات المحلية الطازجة لابتكار ألذ الأطباق.

ويعد «لايف ويذ كاكاوLife with Cacao» مكانا استثنائيا لتناول أجود أصناف الشوكولاتة والتمتع بتشكيلة فاخرة من الحلويات اللذيذة.

ولمحبي المطبخ الكويتي البحري، يقدم مطعم «عرزالة السيف»، المستوحى من العرزالة البحرية على ساحل السيف، تجربة فريدة لإحياء التراث الكويتي والخليجي بأجواء معاصرة.

وسيتيح المطعم لرواده الاستمتاع بقائمة غنية من المأكولات الكويتية والبحرية، بالإضافة الى التعرف على طريقة المسكوف التقليدية لشوي الأسماك.

ومن بين خيارات الطعام المتميزة التي سيتم افتتاحها في «الكوت مول» أيضا: «برجرهوليك» Burgerholic، «كرك غلام» Karak Gholam، «كريب أفير» Crepe Affaire، و«أبو جاسم» Abu Jassem و«جونتس دونتس» Gonuts Donuts، ومطعم «فايف جايز» Five Guys، و«آربيز» Arby’s و«ترايانجل» Triangle، و«ديب اند ديب» Dip & Dip، و«كوبر تشيمني» Copper Chimney، و«بي اف تشانغز» PF Chang’s، و«فابيانو» Vapiano، و«ووك دوجو» Wok Dojo، و«وينديز» Wendy’s، و«أي هوب» IHOP.

وفي هذا السياق، أشار كريستيان ويستروم، المدير العام لقسم التأجير في شركة «جي.إل.إيه» لإدارة العقارات قائلا: «يأتي تعاقدنا مع 35 علامة تجارية للمطاعم والمقاهي في أعقاب الإقبال الكبير للتأجير في ’الكوت مول‘، إذ بلغت نسبة المساحات المؤجرة في «الكوت مول» الجديد 80% من المتاجر البالغ عددها 260 متجرا مما أتاح لنا الفرصة لتقديم عدد من المطاعم الشهيرة والمميزة والتي حرصنا على تنوعها لإرضاء أذواق عملائنا، حيث اصبح «الكوت مول» مركزا لخيارات الطعام الكويتية المبتكرة.

ونحن مستعدون دائماً لاستضافة المطاعم المحلية التي تقدم تجارب فريدة، وتسهم في تنويع العروض المتاحة لضيوفنا لتحوز على رضاهم واستحسانهم بالإضافة إلى الاختيارات المتميزة لمتاجر التسوق، والسينما، والعديد من مرافق التسلية والترفيه الأخرى التي ستضمن نيل اعجاب جميع افراد العائلة» من المواطنين والمقيمين والزوار من دول الخليج على حد سواء.