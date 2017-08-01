نظمت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، تحديا لطلبة الجيل السابع من برنامج البروتيجيز لتطوير الشباب، وذلك الأسبوع الماضي في مبنى الشركة الرئيسي حيث قضى الشباب 24 ساعة داخل المبنى، تعرفوا خلالها بشكل مكثف على أبرز التحديات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الكويت.

وتضمن تحدي الـ 24 ساعة محاضرات قدمها عدد من قياديي الشركة في قطاعات التسويق والاتصال المؤسسي، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي قدمها عدد من الضيوف تمحورت حول العمل الجماعي وريادة الأعمال، وقدم الطلبة في ختام اليوم عرضا لخص جميع المعلومات المستفادة من التحدي، بالإضافة إلى تقديم تصور مفصل لمنتج وحملة تسويقية مصممة لفئة الشباب.

وحول هذه المبادرة، قال يوسف الشلال، مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: «نحن نفخر بشراكتنا مع برنامج البروتيجيز، وذلك إيمانا منا بدوره المميز في تحفيز روح التحدي والإبداع لدى الشباب، كما ان اهتمامنا بفئة الشباب نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، ونحن نفخر بشراكتنا مع برنامج البروتيجيز للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج.



نحن على ثقة بأن البرنامج سيعود بالفائدة على جميع المشاركين، ونؤمن بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل هذا الوطن».

كما شكر الشلال منظمي برنامج البروتيجيز على تعاونهم وتفانيهم في تحقيق أهداف البرنامج، مؤكدا أنهم جسدوا قيم الاهتمام والتواصل والتحدي بشكل مميز من خلال عملهم مع طلبة الجيل السابع.

وقد انطلق برنامج البروتيجيز في التاسع من يوليو، على أن يستمر لمدة ٦ أسابيع بين الكويت وبرلين وبراغ، وهو برنامج للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة، حيث يتم قبول 25 طالبا وطالبة في كل سنة للمشاركة في البرنامج.

بدورها، أعربت المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد، في وقت سابق، عن سعادتها بتجديد الشراكة والتعاون مع Ooredoo الكويت، حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى إليها البرنامج لتحقيقها في موسمه السابع، وأكدت أن التعاون مع Ooredoo يأتي إيمانا من المنظمة بتاريخ Ooredoo الحافل بالاهتمام بشريحة الشباب الكويتي، موضحة أن مثل هذا الاهتمام سيساعد البرنامج كثيرا في الوصول إلى أكبر عدد من الشباب والشابات.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد: «أنشأنا هذا البرنامج انطلاقا من رغبتنا في توفير المهارات الحياتية والقيادية للأجيال القادمة وهي المهارات التي يحتاجونها لمساعدة وقيادة المجتمع.



وأن برنامج البروتيجيز يهتم بالدرجة الأولى بتنمية طاقات الشباب في الوطن العربي وليس الكويت فقط وكما نؤمن بأن من شأن هذا الدعم الذي يأتي من شركة Ooredoo أن يحفزنا لاستكمال مسيرة البرنامج والاستمرار في مساعدة الشباب»، لافتة إلى أن البرنامج منذ تأسيسه قبل سبع سنوات استطاع تخريج ستة أجيال استطاعوا تحقيق تميز ملحوظ في مجالاتهم العملية، ومثالا على ذلك وليس حصرا فوز خريجي الجيل الأول محمد المنيخ وبدر الطاحوس مؤخرا بالمركز الأول بجائزة MIT للتطبيقات التكنولوجية على المستوى العربي من خلال تطبيق «غنوه»، وتبوأ فيصل الدويهيس مقعد أمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والكثير من الأمثلة المشرفة للشباب الكويتي والعربي.