أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام الأسبوع الأول من الأنشطة الثقافية الممتعة الذي نظمها البنك مع مكتبة ذات السلاسل حصريا لعملاء حسابي الأول من عمر 5 إلى 14 سنة في فرع المكتبة الواقع في مجمع الأفنيوز.

وهدفت هذه الأنشطة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة القراءة وإبراز أهميتها ودورها في تطوير ثقافة الطفل ومعرفته.

كما تضمنت الأنشطة جولة داخل المكتبة ونشاطات حرفية وفقرة رواية القصص من الأديبة منيرة العيدان، بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات وهدايا قيمة تم توزيعها على رواد المكتبة من عملاء حسابي الأول.



هذا، ويستطيع أولياء أمور أصحاب حسابي الأول الذين لم يتسن لهم تسجيل أبنائهم في فعاليات الأسبوع الأول القيام بتسجيلهم في الأنشطة المقبلة التي ستقام في 2 و9 أغسطس الجاري.