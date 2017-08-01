اختتم معهد الأكاديمية الأسترالية للدراسات والتدريب الأهلي بالتعاون مع شركة إدارة المخاطر والاستشارات الأمنية (رمسكو - RIMSCO) دورة دبلوم تدريب في برامج خاصة في شؤون الأمن والدفاع «الإدارة الأمنية».



حيث أنشئت الأكاديمية الأسترالية لتكون شريكا فاعلا في الجهود الوطنية الرامية الى الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب وهي حريصة على توفير المعايير الدولية للتعليم والتدريب وتطوير خططه ومناهجه وطنيا بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المهنية.

وتهدف هذه الدورة التدريبية الى الارتقاء بالكفاءة الأمنية والإدارية للمشاركين من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تمكنهم من التعامل مع الأزمات الأمنية والخطط الأمنية وخطط الطوارئ والإخلاء بجدارة واقتدار، وذلك لتأهيلهم قبل تسلم مهامهم وواجباتهم الرسمية في تشغيل وادارة المنظومة الأمنية الشاملة الخاصة بوزارة الكهرباء والماء في الكويت.

واشتملت الدورة على مجموعة من المحاور تتعلق بجودة التخطيط والتنفيذ والتطوير في العملية التدريبية الأمنية وبأهمية تنمية الوعي الأمني ونشر ثقافة المحافظة على الأمن والقانون والنظام، وإستراتيجيات التخطيط لإدارة ومواجهة الأزمات الأمنية، والتقنيات المتقدمة في إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء، وأسس تقييم المخاطر وتحديد مناطق الضعف في المرافق والمنشآت، ودور مدير الأمن في تأمين الأمن وإدارة المخاطر ومنع حدوثها، والأسلوب المنهجي لاتخاذ القرارات الأمنية والتعامل مع الأزمات.