تقديم أفضل المعدات أداء وأحسن نوعيات الملابس

في إطار حرصها على دعم المغامرات الشبابية وتشجيعها على الأنشطة الخارجية في الهواء الطلق، أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ومحل «إكسبلوريرز بيس» التابع لها عن شراكتهما مع شركة رحالة المتخصصة بتنظيم رحلات السفر، وذلك لرعاية مجموعة شبابية كويتية طموحة دفعها حب الاستكشاف والمغامرة إلى تحدي الظروف الجوية القاسية وخوض تجربة تسلق قمة جبل «إفرست»، أعلى جبل في العالم.

تمثلت رعاية شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لهذه المجموعة من خلال تزويدها بملابس وتجهيزات رياضية من محل «إكسبلوريرز بيس» وتحديدا من العلامات التجارية «ذي نورث فيس» و«باتاغونيا» و«أركتيريكس»، وتقديم منتجات خاصة بهذه الرحلة الاستكشافية الشاقة والمليئة بالتحديات والمخاطر التي تتطلب تجهيزات وملابس وقائية وضرورية لاستكمالها بنجاح وأمان.

وقد ساعدت التجهيزات التي قدمتها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لهؤلاء الرحالة من بناطيل وسترات صوفية وملابس قطنية داخلية على جعلهم يشعرون بالراحة والدفء في ظل درجات الحرارة المنخفضة، وحمايتهم من أي مؤثرات جوية، دون أن تقيد الحركة خاصة في هذه الرحلة الجبلية التي تتطلب مجهودا كبيرا وتمنحهم الإحساس بالانتعاش والتهوية والانطلاق والاندفاع.

ويزود محل «إكسبلوريرز بيس» أفضل المنتجات للرياضات والأنشطة الخارجية على مستوى الجودة وتنوع الاحتياجات، حيث يتوافر في المحل مجموعة كبيرة من المنتجات، التي تعتبر من أفضل المعدات أداء وأحسن نوعيات الملابس، والمصنوعة خصيصا للرياضات والأنشطة الخارجية من العلامات التجارية العالمية مثل ذي نورث فيس، وباتاغونيا، وأركتريكس، وهوديني.

وهذه المجموعة الشبابية تابعة لشركة «رحالة»، الشـركـــة المتخصــصة بتخطيط وتنفيذ رحلات سفر استكشافية بعيدة ومغامرات شيقة، والتي وقعت معها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية مؤخرا عقد شراكة لتقديم الدعم والتشجيع للمغامرات والأنشطة التي تنظمها.