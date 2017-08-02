تمتع بصيف رائع مع ساعات TRUSSARDI واحصل على قطعة مجوهرات هدية ماركة TRUSSARDI مع عروض الصيف بخصومات تصل إلى 59% من روائع جنيف للساعات.

موسم الصيف تتهيأ لاستقباله روائع جنيف للساعات بصدر رحب، لتقدم أقوى عروض الصيف بخصومات تصل إلى 59% ابتداء من 15 يوليو وحتى 25 أغسطس 2017 لزبائنها الكرام. والجدير بالذكر إن شركة روائع جنيف للساعات تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وذلك خلال موسم الصيف لعام 2017.

واختارت روائع جنيف للساعات موسم الصيف لتقدم عروضا مميزة ومختلفة عند شرائك اي من ساعات TRUSSARDI لتحصل على هدية قيمة من الاكسسوارات الفخمة من ماركة TRUSSARDI

وطرحت شركة روائع جنيف للساعات بالسوق الكويتي العديد من الماركات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها مجموعة مختارة بعناية خاصة وشديدة من العلامات التجارية الرائدة في عالم الصناعات الفاخرة بالكويت، لتقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد.

TRUSSARDI تمزج بين ابداعات التصاميم العصرية للساعات التي تناسب أذواق الشابات والسيدات وبين القيمة الحقيقة للذهب والماس في آن واحد.

وهل هناك حدود لمواكبة الموضة وكل ما هو جديد ومميز؟

بالطبع لا فقد حرصت روائع جنيف للساعات على ان تقدم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وكل ما هو لافت للأنظار ومنفرد من نوعه حتى تتميزي سيدتي وتتحلي بكل ما هو له رونق خاص ومميز من حيث الشكل والصناعة الفرنسية عالية الدقة والجودة التي لا داعي للخوض فيها كثيرا لأنها تتحدث عن نفسها من حيث الشكل والهيكل الخارجي المنمق والأخاذ والآسر للقلوب العاشقة للموضة.

وبإضافات حصرية تتميز ماركة TRUSSARDI بالتنوع بالمواد المستخدمة في ابتكاراتها، حيث تضيف اللؤلؤ الطبيعي للتصاميم المناسبة للسيدات الأنيقات.

كما عودتنا شركة روائع جنيف للساعات بتقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والمجوهرات، تفخر بتقديم ماركة TRUSSARDI الإيطالــيــة التـصـمـيــم والسويسرية الصنع. فهي تمزج بين الذوق الإيطالي الرفيع والمميز وبين وفخامة وجودة الصناعة السويسرية.

ولا نستطيع أن ننكر رغبتنا في التميز الدائم على مدار السنة وأن نظهر بأحلى طلة لدينا وأن نظل على خطوط الموضة العالمية، ولكن في ظل التغير الموسمي المستمر للموضة يكون تحقيق هذا الهدف صعبا ولكن ليس مستحيلا!

إذا كيف يمكنك سيدتي أن تظلي دائما مواكبة لموضة الموسم المقبل والتي قد لا تكون متاحة في الوقت الراهن؟ الآن يمكنك تحقيق هذا الهدف في منتج واحد!!!

روائع جنيف تحرص دائما ان يكون لديها أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز، فهي في وئام تام، إن ساعات TRUSSARDI تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء. فهدفنا الوحيد هو تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة لكي سيدتي الأنيقة. لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك على أحدث خطوط الموضة.

متوفرة لدى متاجر روائع جنيف للساعات خاصة فرع مجمع بيروت وفرع جيت مول.