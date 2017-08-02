الرشيد: البنك سبّاق في تبني المبادرات الثقافية الهادفة للارتقاء بالمجتمع

نتطلع إلى رؤية الكويت جميلة بشوارعها ومؤسساتها يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لفريق «جداريات» التطوعي، حيث قام برعاية «مشروع حرف الضاد» الذي تم تنفيذه على جدران مبنى المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب.

وتأتي هذه الرعاية إيمانا من بنك الكويت الوطني برسالة «جداريات» وبأهدافه المواكبة للنهضة الثقافية والحضارية التي تشهدها الكويت من خلال إضافة قيمة وجمالية إلى الأماكن العامة بالفن والرسم، كما يكتسب المشروع الجديد قيمة إضافية لأنه يساعد في تغيير الصورة النمطية عن اللغة العربية من خلال إظهار الجانب الفني لجمالية حروفها وخاصة حرف الضاد وتعزيز ارتباط المجتمع وخاصة الشباب بلغتهم الأم باعتبارها من أهم اللغات في العالم، وقد سميت بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة بين اللغات التي تحتوي على حرف الضاد.

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع الفنان فريد العلي مدير مركز الكويت لفنون الجميلة والذي قام بتنفيذ المشروع على جدار بارتفاع 31 مترا وبعرض بلغ 16 مترا، ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه الذي ينفذه الفريق في الرسم على الجدران.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: إن بنك الكويت الوطني لطالما كان سباقا في تبني ودعم المبادرات الاجتماعية والثقافية الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع، موضحا أن البنك التقى مع فريق جداريات في الرؤية والاهداف، ما دفعه إلى هذا التعاون الذي يتطلع من خلاله إلى رؤية الكويت جميلة بشوارعها ومؤسساتها.

وأضاف الرشيد: ان هذه المبادرة تكتسب بعدا ثقافيا واجتماعيا جديدا كونها تعكس هويتنا العربية الجميلة بفضل بلاغة لغتنا العربية بأسلوبها الجمالي المميز، لاسيما أن اللغة هي جسر التواصل بين الشعوب، معربا عن فخره بما تم إنجازه في هذا المشروع وما تم التعبير عنه برسومات مبتكرة تحمل توقيع شبابنا الطموح والموهوب.

ويواصل بنك الكويت الوطني نهجه الاجتماعي والتزامه بمسؤوليته تجاه المجتمع وخدمة جميع فئاته من خلال رعاية هذا النوع من المبادرات، ولطالما كان في مقدمة المؤسسات في القطاع الخاص في قيادة المبادرات الاجتماعية ودعم الجهات الساعية لخدمة المجتمع.

وتجدر الاشارة إلى أن فريق جداريات هو فريق تطوعي من الشباب تميز بشكل مختلف عن الفرق التطوعية على صعيد أنشطتها بطريقة مبتكرة في الرسم على الجدران لتقليص التلوث البصري وخلق همزة وصل بين الفنانين والمتطوعين الشباب، وزيادة الوعي العام تجاه التلوث البصري، والعمل على استغلال الجدران بطريقة إيجابية بدعم وتشجيع من وزارة الشؤون الاجتماعية.