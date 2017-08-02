آغنر يعاد ضبطها: يشتهر حب الدار للون العنابي، والجلود والأقراص القديمة عالميا، وليس من المستغرب أن تعود العلامة التجارية إلى جذورها مع هذه المجموعة الكلاسيكية من الساعات والاكسسوارات.

ويعتبر تحديث آغنر سهرة من الحنين مع كمية مناسبة من التقنية، لتقديم مجموعة أنيقة مع لمسة من القديم، اذ تتطابق السمات المتطورة والمواد العالية الجودة والحرفية السويسرية الدقيقة في نسخة من الساعة الكلاسيكية مع الذوق الحديث. تقود ساعة ألاسيو، الكلاسيكية الحديثة، طريق المجموعة.

تجذب العين أولا إلى تفاصيل الساعة المصنوعة من الذهب الجميل على وجه ألاسيو، بما في ذلك حرف A على الرقم الاثني عشر.

تمنحه العقارب المدببة والأرقام الرومانية جرأة لتضفي جمالا على القرص اللؤلؤي الأنيق، المزخرف بعلامة العلامة التجارية، حدوة حصان A.

خط المجوهرات جريء وشاب مع استخدام سخي لكريستال سواروفسكي، واللؤلؤ الذي يزينه وجود حدوة حصان آغنر.

وتظهر آغنر، التي صممت بدقة فائقة وعناية، صفاء الدقة الألمانية المتميز مع تشطيبات الحرفية التوسكانية المعاصرة من في هذه المجموعة الجديدة.