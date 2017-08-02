احتفلت «البروميناد آيس» صالة التزلج المغلقة الوحيدة داخل مول في الكويت والموجودة في مول «البروميناد»، الوجهة المحلية المميزة في قلب الكويت، بنجاح مبادرتها التي استمرت على مدى عدة أيام بالشراكة مع مركز الكويت للتوحد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمع المحلي، حيث تم اصطحاب أكثر من 24 طفلا من أطفال التوحد إلى حلبة التزلج المعروفة برفقة فريق من المحترفين لاختبار مهارات الأطفال ضمن دورة لمدة يومين، واستمرت تجربة الصغار الممتعة بتناول الغداء في مطعم «ويتش ويتش الكويت».

وبهذه المناسبة، قال عثمان العثمان مدير مجمعات محفظة المرحوم عبدلله العثمان: «من المهم بالنسبة لنا في «البروميناد»، وكأفراد في هذا المجتمع المتنامي أن نساهم في رد الجميل لمجتمعنا، حيث تشكل الفعالية الأخيرة جزءا من مبادراتنا المستمرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ونتطلع للمساهمة في العديد من الفعاليات الناجحة في المستقبل القريب».

كما توفر «البروميناد آيس» دروسا خصوصية، ودورات متخصصة، إلى جانب دورات عامة للتزلج على الجليد ضمن مضمارها المصمم بحرفية عالية، انطلاقا من كونها أول حلبة تزلج مغلقة داخل مركز تجاري في الكويت.

ويقوم المدربون المؤهلون وذوو المهارات العالية على مدار الأسبوع بمساعدة وإرشاد المتدربين، سواء المحترفين أو الأطفال الذين يختبرون رياضة التزلج للمرة الأولى.

وتشكل «البروميناد آيس» مكانا رائعا لقضاء وقت مرح مع العائلة، وحتى للاحتفال بالمناسبات الخاصة بفضل ما توفره من العديد من الباقات والعروض المتنوعة.