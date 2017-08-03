يطلق المقهى المفضل في الكويت، كوستا كوفي هذا الصيف، أحدث ابتكاراتها من القهوة، وهي قهوة «نيترو كولد برو» الباردة المحضرة بإضافة النتروجين إلى القهوة لتقديم أكثر أنواع القهوة غنى ونعومة من كوستا كوفي، إذ تتزامن هذه الانطلاقة لقهوة «نيترو كولد برو» الجريئة والمنعشة والغامرة مع إطلاق قهوة «كولد برو» الحصرية من كوستا وذلك في جميع أفرع كوستا كوفي في الكويت.

وتحضر قهوة «نيترو كولد برو» باستخدام قهوة «كولد برو» من كوستا كوفي المصنوعة من حبات القهوة الكولومبية الأصيلة التي يتم تقطيرها بالماء البارد لأكثر من 20 ساعة بهدف تعزيز نكهة القهوة الطبيعية. ومن ثم، يتم غمر القهوة الباردة بالنتروجين لينتج عن ذلك تجربة جديدة من القهوة التي تغمر الحواس وستنال من دون شك إعجاب عشاق القهوة. ويضخ النتروجين فقاعات صغيرة في القهوة خلال تدفقها، الأمر الذي يضفي مذاقا سلسا ونسيجا غنيا وناعما.

ويتم تقديم قهوة «نيترو كولد برو» في كوب من الزجاج مباشرة بعد تدفقها عبر النتروجين. وللذين يحبون الطعم الحلو، يمكن أيضا التمتع بهذه القهوة بإضافة نكهتي الكرميل أو الفانيليا.

وتتوفر قهوة «نيترو كولد برو» حصريا في فرع كوستا كوفي الكائن في المارينا كريسنت فقط، إذ تعد الكويت ثاني دولة تطلق هذه القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة. كما أن، في حين تعد كوستا كوفي هي أول سلسلة عالمية للقهوة تطلق هذا الابتكار داخل الكويت، وينضم «نيترو» إلى عائلة كوستا كوفي ويقدم نوعا مذهلا يجب تجربته في عالم القهوة الباردة.

وبهذه المناسبة، قالت كارولين هاريس، المدير العالمي للعلامة التجارية كوستا كوفي: «كجزء من مهمتنا لإلهام العالم في حب القهوة الرائعة، نعمل باستمرار على خلق تجربة مميزة وجديدة بأنواع القهوة المبتكرة التي تجذب زبائننا. إن قهوة «نيترو كولد برو» االجديدة تقدم طريقة مثيرة للاستمتاع بالقهوة والتي هي الأكثر سلاسة من بين أنواع القهوة الباردة التي تم إطلاقها في السابق والأكثر انتعاشا. بضخ النتروجين في القهوة وعملية التقطير التي تفوق 20 ساعة ومزيج حبات القهوة الكولومبية، فإن قهوةو «نيترو كولد برو» هي من دون منافس القهوة الأكثر غنى ونعومة حتى الآن».