تتهيأ روائع جنيف للساعات لاستقبال موسم الصيف بصدر رحب، لتقدم أقوى عروض الصيف بخصومات تصل إلى 59% ابتداء من 15 يوليو وحتى 25 أغسطس 2017 لزبائنها الكرام والجدير بالذكر ان شركة روائع جنيف للساعات تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات، وذلك خلال موسم الصيف لعام 2017.

وتزهر براعم روائع جنيف للساعات لتطل بأبهى حلة وأروعها على الإطلاق من ساعات V1969، فتحمل نسماتها العليلة في طياتها تشكيلات ساعات أخاذة تضاهي بريق الشمس بروعة شكلها ودقة تفاصيلها. بحلول فصل الصيف لعام 2017، تستقطب ماركة VERSACE V1969 الإلهام من فصل النشاط والحيوية الذي يتبوأ المكانة الأكبر في قلوب الشابات الجميلات، لتقدم لنا أروع الساعات المبهرة التي تمثل الهدية المثلى للتخرج ولتعلن بداية الإجازة الصيفية.

وتقدم VERSACE V1969 موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية.

ولأول مرة في الكويت تنفرد روائع جنيف للساعات بتقديم خصومات هائلة على جميع تشكيلات ساعات VERSACE V1969 النسائية والرجالية بفروعها حيث تقدم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والاكسسوارات لتكون الرائدة في توفير كل ما يحبذه الفؤاد.

تشتهر ماركة VERSACE V1969 بقدرتها الفريدة على المزج بين الشاعرية والحداثة في كل ابتكاراتها وتصاميمها، وهاهي تقدم اليوم قطعا فنية ساحرة تسلب الألباب بأناقتها الفاتنة.

وتتوفر المجموعة الجديدة من ساعات VERSACE V1969 في فروع روائع جنيف للساعات، التي استطاعت أن ترسخ بالأذهان، حيث انها تقدم فكرا خلاقا تحاكي به المرأة والرجل بكلا المفهومين بتصميم عملي ـ أسطوري يوائم كافة المناسبات والأوقات السعيدة والمهمة.

وتواكب تشكيلة ساعات VERSACE V1969 الموضة دائما بابتكار نخبة من الساعات المصممة خصيصا لزبائنها المميزين ليكملوا بعضهم البعض. فللمرأة نصيب من تألق ساعتها وللساعة نصيب من فتنة معصمها، كما أنها تعكس جاذبية الرجل الشرقي بتصميماتها العصرية لجميع الاكسسوارات الرجالية من أقلام وبازمات باذخة الكمال.

وتتألق ساعات VERSACE V1969 بدقة التصنيع السويسري، حيث حصلت بموجبه على الدقة المتناهية، كما تتميز بتصميم عصري متناهي الجمال تعزف من خلاله أعذب السيمفونيات الخلابة.

وتتألف المجموعة من ساعات وقطع فريدة تعبر عن الإبداع والتفرد، ويكمن في كل ساعة سر مميز، منها ما تأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم الأشكال الكونوغراف داخل الساعة.

وللرجل والمرأة خيارات كثيرة في هذه التشكيلة الجديدة، وهذه الساعات هي الأكثر رواجا، خصوصا انها تأتي بأشكال كثيرة ومتعددة، واللافت في هذه الساعات هو أن معظمها دائري متوسط إلى كبير الحجم، فلا مكان للقطع الصغيرة هذا الموسم حتى في الساعات.

مجموعات ساعات «V1969» ذات التفاصيل الغنية كأي قطعة مجوهرات فاخرة من سلسلة «روائع جنيف»، فالدقة والصفاء يجتمعان في هذه المجموعة غير التقليدية، وموديلاتها مميزة من بين آلاف قطع المجوهرات.

وتعبر تشكيلة ساعات V1969 عن الإبداع والخفة والمرح والتفرد ويكمن في كل ساعة سر مميز منها ما يأتي بشكل رائع من ناحية إطار الساعة وتناغم شكل الكونوغراف بطريقة ذكية ومتوازنة.

والتشكيلة الكلاسيكية الجديدة فصل آخر يضاف لإنجازات V1969 المذهلة وجزء لا يتجزأ من هوية العلامة التجارية V1969، تحف فنية لتجسيد رؤية المصمم، ومزيج من العصرية والرقي لخلق إلهام لا حدود له، تتجلى بتصميم كلاسيكي ساحر ينطق بالفخامة ويبرز قوة الرجل العصري.

الكماليات والتفاصيل الإضافية هي الحل الأمثل للظهور بإطلالة متكاملة، حيث تضيف تألقا للمظهر العام، وتعتبر الساعات من أبرز اللمسات التي تمنحك الأناقة المتكاملة دون أدنى شك.

وتم صنع بصمة خاصة وملحوظة في قلوب الرجال والنساء المرهفة بحب التألق، باتخاذ أسلوب فردي، بإدخال الهندسة لصناعة الساعات اللافتة من دوائر هندسية إلى خطوط مستقيمة مميزة غير النمط الذي سار عليه هو الكلاسيكي المطلي بالتطور.

وتتوافر ساعات VERSACE V1969 في روائع جنيف للساعات الشركة الرائدة بتقديم أشهر الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات وخاصة فرع مجمع السلام السالمية، وفرع أجيال مول.