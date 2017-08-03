في إطار استعداداته لموسم صيف 2017 أعلن مطعم ميس الغانم سفري عن عرض «كومبو الصيف» والمتوافر في فروعه للتوصيل والمنتشرة في المناطق الرئيسية في الكويت وذلك في أحدث عروضه ولفترة محدودة فقط.

ويتضمن العرض وجبة متكاملة ومتنوعة بمكوناتها الطازجة والعالية الجودة حيث حرص ميس الغانم سفري على اختيار أصناف هذا العرض بعناية ليشمل جميع الأذواق.

يحتوي عرض كومبو الصيف المميز على مجموعة من المشويات الشهية والمعدة وفقا لأعلى معايير الجودة والطعم الذي يشتهر به ميس الغانم إذ تتألف هذه الوجبة من 2 كباب ايطاليانو المميز بنكهته اللذيذة و2 كباب بغدادي الشهير بتتبيلة ميس الغانم الخاصة بالإضافة إلى 2 شيش طاووق بالنكهة الأصلية.

إلى جانب هذه التشكيلة يقدم ميس الغانم سفري مجموعة مقبلات مميزة لتثري مائدتك وتضيف مزيدا من النكهات المحببة إلى وجبتك المفضلة حيث يتضمن العرض أيضا الأصناف التالية وهي حمص وبطاطا حرة وسلطة جرجير وفتوش.

والجدير بالذكر أن هذه الوجبة تقدم مع اختيار الزبون من البطاطا المقلية او الأرز البسمتي بالزعفران، بالإضافة إلى 2 مشروب كوكا كولا المنعش وكل هذا بسعر تنافسي لا يتكرر، حيث أعلن ميس الغانم سفري أن هذا العرض سار حتى نهاية شهر أغسطس.

ميس الغانم الحائز عدة جوائز تقديرية، يمنح الذواقة تجربة جديدة وفريدة بحيث يتشارك الأهل والأصدقاء متعة تذوق أشهى وأطيب الأطباق المتنوعة بأسعار استثنائية في أي مكان وفي أي وقت تحت شعار «أقرب وأطيب.. أينما كنت».

للاستمتاع بهذا العرض أينما كنت أو للاستفسار ما عليك سوى الاتصال على الخط الساخن أو عن طريق موقع طلبات الإلكتروني وسيقوم ميس الغانم سفري بتوصيله إليك أو يمكنكم الحضور لتسلمه شخصيا من أقرب فرع لك في بنيد القار، السالمية، الشويخ، الفنطاس أو من أحدث فروعنا في حولي بجانب نادي القادسية الرياضي، والعرض متوافر لخدمة التوصيل والتسلم فقط.