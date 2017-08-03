تطرح أمريكان إيجل أوتفترز مجموعتها الجديدة لموسم العودة إلى المدارس بطاقم ملهم من العارضين الذين يتألقون بسراويل جينز الدنيم المبتكرة، وتأتي المجموعة الجديدة التي تضم سراويل جينز الدنيم بأشكال ودرجات وتصميمات جديدة، ما يمنح سهولة في الحركة دون أن يؤثر ذلك على تصميمها الجذاب، وبوصفها المصدر الرائد المعترف به لسراويل الجينز، تتوج مجموعة العودة إلى المدارس من أمريكان إيجل أوتفترز أكبر عروض الجينز على الإطلاق بتشكيلة من التصاميم المتنوعة للملابس الرجالية والنسائية.

ويضم الموسم الجديد طاقماً جديداً من العارضين من خلفيات مختلفة يعملون في مجالات متنوعة تم اختيارهم لقدرتهم على كسر القوالب النمطية ولمصداقيتهم التي أسسوها من خلال مساراتهم المهنية المتعددة المواهب، ويشمل هذا الطاقم عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن والفنان ولاعب كرة السلة المحترف براندون إنغرام والممثلة والمدونة وعارضة الأزياء أماندا ستيلي وعارض الأزياء بطل ركوب الثيران بونر بولتون وعارضة الأزياء الناشطة التي تتبنَّى فكرة الجسم الإيجابي إيسكرا لورانس والممثل ومغني الراب جوي بادا.

وتأتي تلك الحملة بصور ومقاطع فيديو تحفيزية غير منقحة للعارضين خلف الكواليس، فتعرض الشخصية والشغف والنمط الحقيقي الخاص بكلّ منهم وكيف يظهرونه بارتدائهم مجموعة نيو أمريكان جينز.

ويضيف كل عارض من فريق العمل أسلوبه الشخصي الخاص على مجموعة العودة للمدارس 2017 وجينز الدنيم المتطور الذي تقدمه العلامة التجارية في مجموعة نيو أمريكان جينز.

وصُممت تشكيلة الجينز الحديثة التي تضع معايير جديدة للقصات والأزياء والألوان والشعور بالراحة أثناء ارتدائها، خصيصاً لتناسب هذا الجيل ونمط حركته اليومية، وتشمل الأزياء والقصات الجديدة السراويل الأكثر مبيعاً والأزياء المزركشة والمطرزة، إضافة إلى أزياء توم جيرل النسائية، أما فيما يتعلق بالأزياء الرجالية، فقد طرحت العلامة التجارية لأول مرة جينز الدنيم الأسود الطويل والسراويل الضيقة وتشكيلة واسعة من الجينز المرن الشعبي الذي تشتهر به.