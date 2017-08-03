باهي أبو العلا

في أجواء مفعمة بالإثارة والمرح المغامرة والتحدي، أقامت «فلوهاوس» مهرجانها الثاني لركوب الامواج بمشاركة 30 متسابقا من جميع الفئات العمرية، حيث شهد السباق تنافسا كبيرا بين المتسابقين الذين استمتعوا بأجواء المنافسة. وأشاد المدير التنفيذي لـ «فلوهاوس» حمد الخنيني بالتنظيم الجيد للمسابقة وبالجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون والقائمون على للمهرجان، معربا عن شكره لكل من ساهم بإنجاحه، وكذلك لجنتا التحكيم التي حضرت من الولايات المتحدة الاميركية وجنوب افريقيا، مؤكدا ان جميع فرق الصيانة والعمل قامت بجهد كبير لإنجاح تلك المسابقة، حيث ان رياضة ركوب الامواج عادة ما تحتاج الى رقابة دورية بشكل مستمر بأفضل صورة. من جانبه أكد رئيس لجنة التحكيم المسئول عن الدورات التدريبية لركوب الامواج كريس كرونان ان رياضة ركوب الامواج تحتاج الى تدريب مستمر وعمل لسنوات حتى يصبح الشخص محترفا وليس هاويا، حيث ان مهارات هذه اللعبة لا تنتهي وتتطور بشكل سريع.

وأشار الى ان طريقة التدريب تختلف حسب الفئات العمرية لكل لاعب، موضحا ان رياضة ركوب الامواج تعطي حماسا كبيرا لكل من يمارسها اضافة الى التشويق، إذ ان المسابقة ما زالت في عامها الاول لذلك لا يوجد بها محترفون بل هواة والهدف منها هو القيام بجعل الهواة محترفين في تلك الرياضة رغم انه المهرجان الثاني لركوب الامواج في الكويت.

والمهرجان مقسم الي 8 فئات، الأولي والثانية للبنات حصدت تيجان ستورم القادمة من ابو طبي المركز الاول، وفازت نوف علي بالمركز الثاني وجنا بالمركز الثالث، وفي فئة الصغار فاز خالد بالمركز الاول وفيصل بالمركز الثاني وناصر الثالث، وفئة الشباب فاز محمد الشويع بالمركز الاول وناصر الثاني واحمد الجري بالمركز الثالث، والكبار فاز عبدالعزيز بالمركز الاول وفايز ثانيا ومارك ثالثا، وفي الختام تم تتويج الفائزين وتسليمهم الهدايا والتقاط الصور التذكارية.