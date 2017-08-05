أعلن مول 360 وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق كجزء من استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية عن اختتام حملته الخيرية للتبرعات بالنظارات الشمسية بالتعاون مع «آي بوتيك» Eye Boutique المتجر ذي الخبرة العالمية في مجال العناية بالعيون، والذي يضم مجموعة كبيرة من الاستشاريين المدربين والمتخصصين في العلوم البصرية، والمؤهلين وفقا لأعلى المعايير الدولية.

هذا، وتم جمع النظارات الشمسية في مول 360 بمساهمة من موظفي مجموعة التمدين بالتبرع بنظاراتهم الشمسية والتي تتمتع بحالة جيدة من خلال صناديق مخصصة للتبرعات موزعة في إدارة المول، بالإضافة الى مساهمة «آي بوتيك» Eye Boutique بعدد هائل من النظارات الشمسية وذلك لتقديمها للعاملين والأشخاص محدودي الدخل في المستشفيات الحكومية الذين يعملون في الظروف المناخية الصعبة خلال النهار، ويعد هذا الشق الأول من الحملة والذي شاركت فيه كل من شركة «جي إل ايه» لإدارة العقارات ومول 360 ومجموعة التمدين.

أما بالنسبة للشق الثاني فتضمن تقديم فحص بصر مجاني مقدم من قبل «آي بوتيك» Eye Boutique لأكثر من 200 موظف من العاملين في المول من عمال النظافة، والأمن، والصيانة.

وبهذه المناسبة، قالت كلاوديا لوبوشينسكا، مدير التسويق في مول 360: جاءت هذه المبادرة لتعكس التزام وحرص مول 360 وشركة التمدين على تعزيز دور المؤسسة وموظفيها تجاه المجتمع وتماشيا مع الدور الإنساني في مد يد العون ومساعدة المحتاجين، والمشاركة في الحفاظ على الصحة العامة لكل أفراد المجتمع. وأضافت: نود أن نشكر متجر «آي بوتيك» Eye Boutique على دورة الفعال في هذه المبادرة من خلال تقديم هذا العدد الكبير من النظارات الشمسية الجديدة للمحتاجين.

ويحرص مول 360 على المواظبة على مثل هذه المبادرات الإنسانية والتي تساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقق مبادئ التكافل بين أفراد المجتمع، ويعد هذا جزءا من واجبها الاجتماعي كشريك في تنمية المجتمع وهي خطوة تبرز مدى إيمان موظفيها ببرامجها الاجتماعية وحرصهم في الوقت نفسه على المشاركة بفاعلية فيها.