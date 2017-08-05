أطلقت سنتربوينت، أكبر سلسلة من متاجر التجزئة الخاصة بالأزياء والموضة في الشرق الأوسط، مجموعة العودة للمدرسة المنتظرة خلال حفل خاص أقيم في فندق كراون بلازا والذي قدمته زينب العلي في حضور كوكبة من ممثلي وسائل الإعلام والصحف المحلية في الكويت، بالإضافة إلى نخبة عملاء سنتربوينت المميزين، وممثلي إدارة مجموعة لاند مارك.



خلال الحفل تم استعراض المجموعة المصممة خصيصا لموسم العودة للمدارس، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات التي يجب الحصول عليها هذا الموسم التي تتماشى مع أحدث صيحات الموضة، إلى جانب تقديم نصائح حول كيفية التجهيز لهذا الموسم.



شملت المجموعة المعروضة خلال الحفل جميع مستلزمات المدرسة من زجاجات المياه وحقائب الظهر الأنيقة إلى محافظ الأقلام والقرطاسية في مجموعة من التصاميم الجذابة.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في الكويت سيبال باسو: سعداء جدا بهذا الحفل والذي من خلاله قمنا بالكشف عن هذه المجموعة الشاملة والمميزة من مستلزمات المدرسية.



دائما ما نسعى لتقديم كل منتجاتنا الجديدة والتي ستجعل من العام الدراسي الجديد عاما مليئا بالحماس من خلال مجموعة سنتربوينت مذهلة والمواكبة لأحدث الصيحات العصرية والموضة.

وتقدم مجموعة العودة للمدارس من سنتربوينت لهذا الموسم الجديدة كل ما يحتاجه الطلاب بدءا من زجاجات المياه وحقائب الظهر الأنيقة إلى محافظ الأقلام والقرطاسية في مجموعة من التصاميم الجذابة وبأسعار معقولة.

هذا، وتتميز مجموعة المنتجات في بيبي شوب بتشكيلة من التجهيزات المثالية للفتيات والفتيان الصغار ممن يتمتعون بروح المغامرة حيث تتألق حقائب الظهر لعاشقات الموضة الصغار بصور الشهيرات المفضلات لديهن، فيما تفيض تشكيلة حقائب الظهر للفتيان بروح المغامرة مع صور مشاهير الأبطال الخارقين المثيرة للإعجاب من سوبرمان وباتمان وتتميز مجموعة حقائب الظهر لهذا العام بالأناقة والعملية معا مع مجموعة كاملة من محافظ الأقلام والقوارير البلاستيكية وصناديق واسعة لتوضيب وجبة طعام للطفل.

ولا تنسى سنتربوينت اليافعين العصريين، إذ تقدم لهم مجموعة لايف ستايل التي تضم باقة من حقائب الظهر الحديثة المطبعة برسومات شخصيات مميزة أيضا بدءا من أنماط البوهو الرائجة وتصاميم الورود إلى الرسومات التعبيرية التي تجذب الأنظار ضمن مجموعة من المنتجات الرياضية الشهيرة.

وتقدم شومارت مجموعة تجهيزات مدرسية تضفي الكثير من التميز لإطلالة الأطفال، حيث تبرز تشكيلة الأحذية المدرسية السوداء والأحذية القماشية البيضاء والرياضية لأيام المدرسة المفعمة بالنشاط.



ويحظى الأطفال بفرصة جذب الأنظار في بداية العام الدراسي مع أحذية الفيلكرو ذات المشبك والنعال الناعمة والتي تمتاز بمستويات عالية من الراحة.



كما توفر مجموعة العودة للمدرسة من «شومارت» تشكيلة مختارة من الأحذية التي تحمل توقيع علامات مثل «بوما» و«سكيتشرز» و«ريبوك».

من جانبها، تسلط مجموعة سبلاش المدرسية الضوء على تصاميم جديدة لحقائب الظهر تتألق برسومات الأبطال الخارقين مثل باتمان وسوبرمان. وعلاوة على القبعات وحقائب الكتف والمحافظ وسماعات الأذن، تضم تشكيلة هذا العام صور باربي ورسومات «سمايلي» و«هيلو كيتي» التي ستضفي الكثير من التميز على إطلالة اليافعين مع بداية العام الجديد.