موسم جديد تتهيأ لاستقباله روائع جنيف للساعات بصدر رحب، لتشارككم عروضها المذهلة لأشهر الصيف وتقدم لكم عروضا وخصومات مذهلة تصل إلى 59% مقدمة خصيصا لزبائننا الكرام في روائع جنيف للساعات التي حرصت كل الحرص على تقديم كل ما هو مميز ورائع لعملائها. كما عودتنا روائع جنيف للساعات التي لا تقدم إلا كل ما هو أنيق مميز منفرد النظير والذي بالطبع لا يرتديه إلا من يبحث عن الفخامة والاناقة لكل المناسبات في مختلف محطات حياتنا، واليوم لم تتخلف عن موعدها في تقديم كل مميز، فتقدم لنا أرقى التشكيلات المميزة من أفخم الساعات VAN DER BAUWEDE

بالطبع روائع جنيف الرائدة للساعات تلبي النداء دائما وتختصر الأناقة في تبنيها لأرقى الماركات العالمية، التي تم انشاؤها من قبل مصممين عالميين يتفننون في صناعة أجمل وأرقى ولم تلبث أن تبوأت مكانة بارزة في عالم الموضة بتصاميم لا تشوبها شائبة، بتصاميم تجسد الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والإغواء، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة.

واشتهر فريق van der Bauwede بالتعاون والتحدي المستمر على اظهار الجرأة والالتزام في اي عمل له، وتقديم كل ما هو جديد ومميز، وبالتعاون مع شركة روائع جنيف للساعات يقدمان لنا تحفا فنية من الساعات الفاخرة، التي عبرت القارات بنسمات فرنسية أخاذة لتنثر عبيرها الفواح في بلاد الشرق منبع الأناقة والرقي. وهم دائما على أهبة الاستعداد للرد على احتياجات عملائها وشركائها، ولتقديم خدمات عالية الجودة.

كوني امرأة باحثة عن كل ما هو جديد ومعبر عن شخصيتك القوية بارتدائك أحدث وأفخم ساعات Van Der Bauwede والمتوافرة بتشكيلة متنوعة لتجذب انتباه كل من يراك مزينة معصمك.

وتحرص شركة روائع جنيف دائما لان تقدم كل ما هو أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل إطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد، منذ إنشائها عام 1890، كان اسم Van Der Bauwede مرادفا للترف وبداية احترفت صناعة المجوهرات وبيعها للمناسبات الخاصة ولكن بعد فترة من الوقت، أصبحت العلامة التجارية اشهر من نار على علم في ميدان التخصص في صناعة المجوهرات والألماس، وعلى الرغم من احتفاظها بالقيم التقليدية لتاريخها استطاعت Van Der Bauwede أن تواكب العصرية بل وتتصدر المقدمة بابتكارات جريئة ليس لها مثيل من الساعات والمجوهرات التي زعزعت سوق المجوهرات والساعات التقليدية في ذاك الحين، تصحبنا برحلة عبر العالم من الفخامة الفرنسية وبمعايير الصناعة السويسرية للجودة.

وتتوافر Van Der Bauwede لدى متاجر روائع جنيف وخاصة فرعها الذي يحمل اسمها في الأفنيوز ـ سوق الذهب، وفرع كويت ماجيك.