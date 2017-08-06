قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم حملة التبرع بالدم السنوية لموظفيه، حيث استضاف فريق الوحدة المتنقلة لبنك الدم المركزي في مقره الرئيسي، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة لخدمة المجتمع وإيمانا منه بضرورة تشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال المشاركة في التبرع بالدم.

وتعتبر حملة التبرع بالدم واجبا إنسانيا لطالما التزم الدولي بالتمسك به بشكل سنوي في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وذلك تجسيدا لدوره كصرح اقتصادي كبير ليس على الصعيد المالي فحسب، بل على المستوى الاجتماعي والإنساني على حد سواء.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «نحن في الدولي نؤمن بأهمية أن نتعاون معا لمساعدة الناس المحتاجين في مجتمعنا، ونحن نأمل بأنه من خلال تشجيعنا لموظفينا على التبرع بالدم، نكون أيضا قد سلطنا الضوء على أهمية هذه القضية الصحية الاجتماعية وشجعنا مختلف أفراد المجتمع على القيام بهذه الخطوة البسيطة التي قد يكون لها تأثير كبير مستقبلا».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع بنك الدم المركزي استطعنا توفير تبرعات قد تساهم في سد العجز لفصائل معينة من الدم والتي قد تنقذ حياة أي مريض هو بأمس الحاجة لها من جهة، ولإتاحة الفرصة لموظفي البنك للتبرع بالدم نظرا للفوائد الصحية الجمة التي تعود على المتبرع».

كما أشاد ناجيا بالإقبال الكبير من قبل موظفي الدولي على هذه الحملة الإنسانية التي استمرت يوما واحدا، حيث توافدوا فورا إلى مقر البنك الرئيسي مؤكدين التزامهم بواجبهم الإنساني تجاه جميع المرضى والمحتاجين للدم.

ويسعى بنك الكويت الدولي دائما لتنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية والإنسانية الهادفة التي تجسد المعنى الحقيقي لمبدأ التكافل الاجتماعي، إيمانا منه بضرورة التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والإنسانية المختلفة في الكويت وانطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية الرائدة كمؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.