في إطار مسؤوليته الاجتماعية وحرصه المستمر على دعم وتعزيز الجهود الحثيثة لرجال الأمن بالكويت، قام البنك التجاري وبالتعاون مع محافظة الجهراء برعاية حفل تكريم رجال الأمن والموظفين والموظفات التابعين لإدارات وزارة الداخلية في محافظة الجهراء والذي تم تنظيمه برعاية وحضور محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير والمختارين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في وزارة الداخلية.

وتأتي رعاية البنك لهذا الحفل في إطار تعاونه ورعايته للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها محافظة الجهراء، وانطلاقا من إيمانه بأهمية دعم ورعاية رجال الأمن المتميزين وتقديرا وعرفانا بجهودهم والإخلاص في عطائهم المستمر وخدماتهم الدائمة، حيث تم تكريم عدد من إدارات وزارة الداخلية في محافظة الجهراء، منها الإدارة العامة لأمن محافظة الجهراء وإدارة المرور وقسم الفحص الفني وقسم الاختبار وإدارة شؤون الإقامة وإدارة مراكز الخدمة وإدارة الأمن الوقائي وإدارة المباحث. ويأتي هذا التكريم عرفانا بقيمة ما يقدمه رجال الأمن من بذل وعطاء في سبيل رفعة وأمن واستقرار الوطن.

وفي ختام الحفل، عبر الفريق محافظ الجهراء م.فهد الأمير عن شكره وتقديره لإدارة البنك التجاري على دعمها المتواصل لأنشطة وفعاليات محافظة الجهراء، مما يعكس دور البنك التجاري المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيدا ببصمة «التجاري» الواضحة في هذا المجال التي تتجسد من خلال رعايته ودعمه لكافة الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع، سواء الأمنية أو الصحية أو التعليمية أو الثقافية، وذلك بهدف تحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه كل مواطن كويتي.