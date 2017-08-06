استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية في مقرها الرئيسي وفدا من المشاركين في الدورة التدريبية الثانية من برنامج التدريب الصيفي لعام 2017، المخصص لطلبة المدارس والكليات والذي ينظمه بنك الكويت الوطني بهدف تعريف الطلبة على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الطيران بشكل عام والكويتية بشكل خاص.

واستعرضت الكويتية من خلال فريق الاستضافة امام الطلبة المتدربين تفاصيل هذه الصناعة وتكلفتها، بالإضافة إلى الوجهات المتعددة للكويتية وكيفية إدارتها. كما تخللت الزيارة جولة في إحدى الطائرات الجديدة التابعة لأسطول الخطوط الجوية الكويتية من نوع B777-300er في مطار الكويت الدولي، حيث جال الطلبة في مقصورة القيادة ومقصورات المقاعد في درجاتها الثلاث وتعرفوا على مهام الكابتن وطاقم عمله المساعد وطاقم الضيافة من خلال شرح فني حي قدمه م.طلال العبيد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعاون الكويتية مع المؤسسات والقطاعات الأهلية لتعزيز معارف وخبرات الطلبة بالمجالات الحيوية المختلفة وعلى رأسها صناعة الطيران التي تعتبر من الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن لهذه الخبرات المضافة للطلبة قيم فنية ومعنوية كبيرة يكتسبونها قبل خوضهم المجال العملي.

وتعتبر الكويتية من ضمن المحطات الرئيسية في برنامج التدريب الصيفي الذي يأتي تنظيمه في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلبة، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ويتألف من مواد تدريب تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي، وسبل التعبير الذاتي الأمثل، وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة من خلال ما يوفره البرنامج من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة.

وتفتح «الكويتية» ابوابها لتشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل الميداني، والذي يعتبر التزاما ادبيا منها تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.

وبعد انتهاء الجولة الميدانية للطلبة في مختلف مواقع العمل في الكويتية التقى الوفد بالرئيس التنفيذي للكويتية ابراهيم الخزام ودار حوار مشترك خلال اللقاء بين الجانبين تخلله بعض النصائح واستحضار بعض التجارب الميدانية امام الطلبة.