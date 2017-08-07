أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن طرح الغسالة الجديدة من «سيمينز»، احدى أشهر العلامات التجارية الألمانية التي تمثلها الشركة في الكويت، التي تتميز بتقنية «سينسو فريش» الفعالة في التنظيف الجاف للملابس دون استخدام المياه أو أي مواد كيميائية مضافة، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات العملاء ومواكبة آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة.

وتعتمد هذه التقنية الجديدة في غسالة «سينسو فريش» على تنظيف الملابس حتى تلك الحساسة عن طريق استخدام الأكسجين المنشط بدرجة حرارة منخفضة لحماية الأقمشة وتوفير الطاقة وضمان الغسيل النظيف من الناحية الصحية ومنع تراكم البكتيريا والجراثيم، وعند وضع الملابس في الغسالة تعمل كمية البخار المكثفة على تحرير الروائح العالقة في القماش ومن ثم يتم تكسير هذه الجزيئات الصغيرة من الروائح عن طريق الأكسجين المنشط، وبعدها يعمل تدفق الهواء المتتالي على تحويل هذه الجزيئات التي تم تفكيكها والأكسجين إلى فلتر من الكربون ومن ثم تتحول إلى أكسجين مرة أخرى، وهذه الطريقة توفر رائحة طبيعية ومنعشة للأقمشة دون وجود أي روائح اصطناعية.

وتم التحقق من هذه التقنية واعتمادها من قبل معهد الأبحاث التطبيقية في ألمانيا «Institut für Angewandte Forschung GmbH»، حيث تمت تجربة تنظيف 6 أقمشة ذات روائح متعددة كالتبغ والبصل والدهون وغيرها، وتم الحصول على نتائج فعالة.

شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية هي الموزع الحصري للعلامة التجارية «سيمينز»، وتقدم مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية التي تطرحها مباشرة في السوق. وتتوافر غسالة «سينسو فريش» في معارض شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية للمطابخ والأجهزة المنزلية في الضجيج والشويخ.