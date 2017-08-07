كشف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن فوزه بالعديد من الجوائز العالمية، التي تكرم أداء الفندق المتميز في خدمة الضيوف. وحاز المنتجع جوائز عدة عن فئة مستوى الخدمة والجودة والمأكولات ضمن جوائز المنتجعات والمطاعم العالمية الفاخرة 2017، التي أقيمت في 22 يوليو في فيتنام.

وكانت أولى هذه الجوائز من نصيب منتجع تاليس سبا الصحي، أكثر منتجعات الكويت فخامة، والتي تشغل مساحة 3500 قدم مربع من الفندق. ويضم المنتجع طيفا واسعا من المرافق العلاجية، بما في ذلك 17 غرفة علاجية واستديو للياقة البدنية وغرفة للعلاج بأملاح الهيمالايا النادرة، حيث حاز تاليس سبا جائزة نوادي السبا العالمية الفاخرة عن فئتي وجهة السبا الفاخرة، والمنتجع الصحي الفاخر.

ولم يتوقف نجاح فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في حفل الجوائز المرموقة عند هذا الحد، حيث تم تكريم اثنين من مطاعم الفندق السبعة ضمن فئة جوائز المطاعم العالمية الفاخرة نظرا للنوعية الفاخرة من المأكولات التي يتم تقديمها في الفندق.

وفاز بيبر ستيك هاوس، مطعم الأطباق الراقية والفريد الذي يلتزم بأعلى معايير الجودة والمذاق ويتميز بأجوائه النابضة بالحياة، بجائزة مطاعم الستيك هاوس والمشاوي الفاخر وأفضل المطاعم الفندقية الفاخرة، فيما فاز مطعم أوليو، الذي يقدم أطباقا كلاسيكية إيطالية، بجائزة أفضل المطابخ الإيطالية.

وفي سياق منفصل، حظي الفندق بلقب أفضل سلسلة فنادق ومنتجعات عالمية فاخرة. في حفل توزيع جوائز أفضل المشاريع الكويتية 2017 التابعة لسلسلة جوائز أسواق الشرق الأوسط. وأخيرا نال فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة لقب أفضل فندق لرجال الأعمال في الكويت ضمن جوائز بزنس ترافيلر الشرق الأوسط المرموقة لعام 2017.

وفي معرض تعليقه على الفوز بالجوائز، قال أحمد جركس، مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق في الفندق: «تعد الخدمة المتميزة جزءا أساسيا من الرؤية التي نطمح لتحقيقها في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة. وتأتي هذه الجوائز لتسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين في الفندق لتلبية متطلبات الضيوف والزوار. ويعزز فوزنا بهذه الجوائز المرموقة والفاخرة مكانتنا الرائدة في مجال الضيافة في الكويت، ويؤكد نجاح نهجنا المتفرد في تقديم خدمة متميزة وتجربة لا تنسى لجميع ضيوفنا في كل زيارة».