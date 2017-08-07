هل تبحثون عن مكان رائع لقضاء إجازاتكم داخل الكويت؟ منتجع هيلتون الكويت هو الاختيار المثالي للباحثين عن وجهة فريدة ومعاصرة توفر لكم أجواء الضيافة العربية الأصيلة.



فسواء كنتم راغبين في قضاء إجازة قصيرة بالمدينة أو إذا لم يكن السفر للخارج ضمن خطتكم هذا العام، يوفر المنتجع تجربة فريدة لضيوفه للاستمتاع بفترة إقامتهم مع خدمات من الطراز الرفيع، والتي تتضمن وجبات رائعة، وعلاجات سبا، ومرافق ممتازة.



لضيوف الكويت من دول الخليج وللكويتيين والمقيمين الراغبين في قضاء إجازاتهم في الكويت هذا العام، يوفر منتجع هيلتون الكويت باقات وعروضا حصرية.



قوموا بحجز ليلتين أو اكثر وستحصلون على مميزات كثيرة منها خصم 70% على أسعار خدمات وعلاجات السبا، وخصم 25% على أسعار الغداء أو العشاء في مطعم تياترو.



وإذا كنتم من الباحثين عن المتعة والإثارة، يوفر منتجع هيلتون الكويت مجموعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة لهذا الغرض، كركوب الألعاب المائية لشخصين مجانا لنزلاء الفلل، وساعتين متواصلتين من ألعاب البلاي ستيشن في ركن الألعاب.



كما توفر محلات دلهام والزائر في المنتجع أسعارا خاصة للضيوف، مما يجعل المنتجع المكان المثالي للاستمتاع بإجازة صيف رائعة هذا العام.



أما نزلاء الفلل الملكية فيمكنهم الحصول على بوفيه غداء أو عشاء مجاني لـ 8 أشخاص مرة واحدة خلال فترة الإقامة.



ويمكن لزوار المنتجع الاختيار من مجموعة من غرف الإقامة المصممة بديكورات مريحة وعصرية، بإطلالات خلابة على شاطئ الخليج العربي أو حدائق الفندق الغناء.



تتضمن غرف ديلوكس، استوديوهات وشاليهات بأسعار تنافسية.

يوفر المنتجع مرافق وخدمات لا تضاهى صممت لتتجاوز توقعات ضيوفه، بالإضافة الى مسبحين، وخمسة شواطئ رملية، وسبا يوفر العديد من العلاجات والخدمات، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، ووجبات شهية تضمن تجربة رائعة لا تنسى لزواره مع كل وجبة.



ولعشاق الطعام في خصوصية، يوفر المنتجع تجربة لا تنسى لزواره في خيم بالم كورت المكيفة وبتصميم عربي تقليدي، مصحوب بمشروبات منعشة وأكلات شهية.