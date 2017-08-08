العبدالجليل: ملتزمون برعاية أنشطة «لوياك» ونقدر أهميتها في تمكين الشباب

يقدم بنك الكويت الوطني رعايته لرحلة مؤسسة لوياك التطوعية إلى تنزانيا «رافية» وذلك في إطار دعم بنك الكويت الوطني لفعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك السنوية والتي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي وتعزيز خبرته في مجالات التطوع والانفتاح على الثقافات وتوسيع مداركه الفكرية لتشمل المزيد من الخبرة فيما يتعلق بشؤون وقضايا العمل الانساني والثقافي والحوار وبناء الشخصية القيادية والثقة في النفس.

وتنطلق رحلة «رافية» يوم الأحد 13 أغسطس وتستمر لمدة أسبوع، بمشاركة عدد من المتطوعين الشباب، ويتخللها مجموعة من الفعاليات والأنشطة مثل زيارة إحدى المدارس وتعليم اللغة الانجليزية للطلبة هناك وزراعة الاشجار في مركز للأيتام والمشاركة في عمليات التنظيف وتقديم التبرعات العينية من ملابس وطعام والتفاعل الاجتماعي والحضاري مع القبائل، وكذلك تعلم تقاليد البلد مثل عملية الصيد البدائي باستخدام السهم، والتعرف على عدد من القرى والمظاهر الطبيعية وغيرها من النشاطات الهادفة إلى تعزيز خبرة الشباب ودفعهم للانطلاق نحو آفاق فكرية جديدة من خلال هذا التفاعل الحضاري، الى جانب الهدف الأهم وهو العمل الاجتماعي والتطوعي.

وفي تعليقها على هذه المشاركة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: إن بنك الكويت الوطني يواصل دعمه للشباب من خلال رعاية مثــل هـذه البرامج التعليمية والتدريبية الهادفة، حيث يستفيد الشباب من اكتساب ثقافات جديدة وتطوير خبراتهم ومداركهم وآفاق طموحاتهم، كما تمنحهم التشجيع الكافي للتفكير بمستقبلهم من خلال ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم.

وأضافت العبدالجليل: ان بنك الكويت الوطني ملتزم بمسؤولياته الاجتماعية ومواصلة رسالته الهادفة إلى دعم جميع شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير الربحية وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.

ويشار إلى أن مؤسسة لوياك التطوعية تهدف إلى دعــم الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية، وتستهدف فئة الشباب بين 16 و23 عاما من خلال البرامج والمشاريع التعليمية والتدريبية والتطوعية المخصصة للشباب.