«BENTLEY» مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية

تطرح «روائع جنيف» للساعات إصدارا فخما من ساعات BENTLEY لرجال الأعمال وعشاق الفخامة والرقي، وايضا للسيدات الأنيقات الباحثات عن الفخامة والتميز.

إن ساعات BENTLEY تتميز بالدقة في الصنع مع الشكل الأنيق الذي يمنحك مظهرا عصري وعملي مناسب لمعظم مناسباتك الرسمية، كما أنها تناسب شخصية الرجل الأنيق ليتميز في مجتمعه ومحيط أعماله بارتدائه إصدارا محدودا من الماركة العالمية أيقونة الأناقة والرقي BENTLEY وتجعلك كأميرة متوجة على عرش من الأناقة الفائقة والرقي بلا حدود.

«اذا كان يظهر لك جانبي المظلم، ماذا كنت ستفعل؟ هل الابتسامة توحي بالطمأنينة أو هل كنت ستدعوني إلى العشاء؟».

هذه الكلمات الرقيقة من فرقة الروك الإنجليزية من السبعينيات «بينك فلويد الكلاسيكية» من ألبوم «الجانب المظلم من القمر»، وهو يصف الصراعات المعقدة والعميقة، مع الروابط القوية مثل بطل الظلام في فيلم كريستوفر نولان لم ينتم للبطلة ويرغب من خصمه أن يكمل بعضهما البعض.

هذه المجموعة الحديثة المطروحة بمتاجر روائع جنيف للساعات والتي لطابع أمسيات مميزة بفصل الصيف لعام 2017 مع ارتدائك الساعات الجميلة من BENTLEY.

والساعة مصنعة من المعدن المقاوم للصدأ المثير للانتباه في تصميمها انه يعطيها شكلا متطورا وجذابا أكثر من أي تشكيلة صممت من قبل الماركة العالمية BENTLEY، ويوحي التصميم الجديد بالأناقة الفريدة للرجل العصري، ويتميز التصميم النسائي المرصع بأنقى أنواع الألماس على إطار الساعة ليضفي عليها فخامة من حيث الشكل والجوهر.

وشدت Bentley الرحال وامتطت أجود الركاب لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام شتى عملائها من جميع الأعمار بمختلف الأذواق، حيث انها مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.

وتعد ساعات BENTLEY الجديدة أيقونة الأناقة والرقي تتجلى بين مثيلاتها من العلامات التجارية على مر الزمان، حيث انطلقت مسيرة الإبداع في La Chaux-de-Fonds في سويسرا عام 1948.

الوقت، الرجولة، الأناقة جميعها تدخل في اعتبارات الرجل حين يقوم باختيار ساعة اليد، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مظهره العام المتميز بالأناقة.

إن مجموعة ساعات BENTLEY تعتبر محيطا لا يكل من روح الحياة الميئة بالمغامرة والحياة البحرية، إضافة إلى تقلب موجات البحر بين الهادئة والعالية.

وصنعت مجموعة ساعات BENTLEY الرجالية والنسائية خصيصا لترضي جميع الأذواق والأعمار.

وجدير بالذكر ان إطار الساعة مصنع من المعدن ومتوافر بألوان متنوعة، بالإضافة إلى العلامة التجارية حرف B الأنيقة المزخرفة لتضفي على الساعة شكل أنيق وجذاب، كما أن هذا الموديل يحتوي على شباك صغير لمعرفة التاريخ اليوم لتساعدك في ترتيب جدول أعمالك بسهولة ومرونة اكثر، وحزام الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الكلاسيكي، وهذا الموديل متوافر باللونين الذهبي مع الفضي. وجميع التشكيلات تتواجد في محلات روائع جنيف للساعات وخاصة ركن BENTLEY في فرع مجمع الراية.