السراج: التعرف على الاهتمامات المشتركة بين الدول العربية والتحديات الممكن مواجهتها

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت بدعم من وزارة الصحة العامة المؤتمر الدولي الثالث للهندسة الطبية والإكلينيكية في الدول العربية يومي 25-26 أكتوبر 2017، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على قطاع الهندسة الطبية والإكلينيكية العربية من مختلف الجوانب المتعلقة بواقعه الحالي والأنظمة التقنية المعمول بها ومقارنتها مع الدول المتقدمة والمتطورة.

ومن جانبه، ثمن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د.زهير السراج رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني للمؤتمر، معتبرا أن هذه الرعاية دليل على أهمية المؤتمر الذي يتوجه في دورته الثالثة إلى أصحاب القرار في القطاع العام والخاص، من التقنيين والفنيين وكبار المدراء التنفيذيين في القطاع الصحي في الدول العربية، وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال السريع النمو والتطور وتحديد استعدادات الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على حد سواء.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر مع الخبراء والمختصين وأصحاب القرار كيفية تطوير القدرات الفنية للكوادر البشرية والمعايير المطبقة والسبل الحديثة لإدارة المستشفيات والمنشآت الصحية خاصة المتعلقة منها بأقسام الهندسة الطبية والإكلينيكية وأقسام التشغيل والصيانة.

وقال د.زهير السراج: «تنصب أهداف المؤتمر في دورته الثالثة على التعرف على الواقع الحالي لتقنية الهندسة الطبية والإكلينيكية والتغييرات الجذرية التي طرأت على أسواق رأس المال العالمية وتأثيرها المباشر على سياسات القطاع الصحي عامة والمشاريع التطويرية والتحديثية فيها، كما يهدف المؤتمر، بجمعه للخبراء وأصحاب القرار، التعرف على الاهتمامات المشتركة فيما بين الدول العربية والتحديات الممكن مواجهتها وسبل تخطيها ضمن التعاون المشترك المقترح.

وجدير بالذكر، أن المؤتمر يقام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والدولية، وعلى رأسها الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المملكة العربية السعودية والمركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، وكذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين ونقابة المستشفيات في لبنان ومعهد أبحاث الرعاية الطارئة ECRI Institute.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي: «تطوير وتأهيل العاملين في مجال الهندسة الطبية والإكلينيكية وإدارة الموارد البشرية، وفرص الاستثمار ضمن القطاع الصحي العربي، وإدارة الهندسة الطبية والإكلينيكية في الظروف الاقتصادية العالمية الجديدة، والتقنيات الحديثة والتوجهات المستقبلية»، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش ضمن محاوره التحديات الحديثة ومتطلبات العمل في الهندسة الطبية والإكلينيكية، وكذلك آخر المستجدات والتطبيقات التقنية في مجال الطب عن بعد، والمصطلحات والأنظمة والمعايير القياسية للأداء في الهندسة الطبية.

وأكد أنه يمكن للحضور التعرف على تقنيات وتطبيقات تكنولوجيا الهندسة الطبية والإكلينيكية، من صناعة وبرمجة وتطوير، إضافة إلى الخدمات المتاحة والمتطورة ضمن قطاع المستشفيات وغيره، وذلك خلال زيارتهم للمعرض الذي يقام على هامش المؤتمر، والذي يكون الهدف الأساسي منه إبراز وعرض لخدمات ولمنتجات الشركات والهيئات الراعية والعارضة لمشاريع حالية أو مستقبلية.