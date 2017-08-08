قال مدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ان الجمعية حريصة على إقامة المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية التي تكافح الجهل وتنشر العلوم الشرعية والدنيوية وتعمل على توفير فرص حياة أفضل للمستفيدين.

واضاف الثويني: تماشيا مع رؤيتنا الاستراتيجية الطامحة نحو تنمية الإنسان وريادته فإننا نحث أهل الكويت المحسنين على المشاركة بمشروع بناء مركز تعليمي بدولة تشاد بقارة أفريقيا، المبنى يضم مدرسة متميزة من 3 فصول دراسية وصالة اجتماعات ومبنى للإدارة ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس وأماكن للصلاة والوضوء وكما هو معلوم فإن دولة تشاد تعاني من حاجة شديدة للعديد من المنشآت التعليمية التي تعزز من قيمة الفرد وتخلق له فرصا معيشية أفضل.

وحول أعداد المستفيدين من المشروع قال الثويني: يستفيد من المشروع 180 طالبا وطالبة ويعتبر هذا المشروع من الأنشطة التي تجمع الخير الكثير وتمثل كافة أوجه البر فهو صدقة جارية وعلم ينتفع به ودعوة للطرف الآخر للتعرف على الإسلام وحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال عملنا الإنساني الطويل خلصنا الى أن التركيز على نشر العلم وإقامة الصروح والجامعات والمعاهد والمدارس من أنجح وسائل الاستثمار الخيري كونها تستثمر في الإنسان وتحوله لشخص فاعل ذي بصمة إيجابية ناجحة في مجتمعه وأمته.

وبين أن تكلفة إنشاء المركز التعليمي بالكامل 35 ألف دينار وتبدأ الجمعية بالتنفيذ فور الانتهاء من تحقيق المرحلة الأولى التي تهدف إلى جمع 10 آلاف دينار كويتي ويتم التعاون مع المؤسسات الرسمية والمعتمدة في هذه الدول واختتم الثويني بحث أهل الخير للمساهمة في هذا الخير والنهر الجاري من الحسنات، وللتواصل ودعم المشروع الاتصال على 1800082.