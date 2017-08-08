قام وفد من جمعية النجاة الخيرية ضم كلا من مدير مكتب جمعية النجاة بمصر عبدالله العبيدلي ومشرف المشاريع صباح الفيلكاوي ونائب مدير مكتب مصر أحمد صالح، بزيارة إلى العديد من قرى محافظة الفيوم لرؤية ومشاهدة المنازل التي ستقوم الجمعية بإعادة بنائها من جديد، وتأهيلها للسكن الآدمي بقرى الصعيد البعيدة وشتى مناطق الجمهورية.

وفي هذا الصدد، قال العبيدلي: تفقدنا ٣٥ بيتا في قرية الروبيات محافظة الفيوم وجميعها تحتاج الى إعادة تأهيل، فشاهدنا عن قرب عدم صلاحية هذه المنازل للعيش الآدمي الكريم، حيث لا يوجد سقف يحمي هذه المنازل من حرارة الصيف ولا من أمطار الشتاء، فالسقف من سعف النخيل أو اعواد الذرة، كذلك رأينا الأطفال الصغار ينامون على فرش مهترئة ولا تتوافر لهم أبسط مقومات الحياة الكريمة.

وتابع: وتمت كذلك زيارة عدد ٣٥ بيتا في قرية قليون بمحافظة الفيوم أيضا ولا تختلف هذه القرية عن سابقتها ولكنها تزداد سوءا، فليس من رأى كمن سمع، ولمسنا من خلال هذه الزيارة حجم المعاناة الشديدة التي يعيشها سكان تلك المنازل حيث صعوبة الحصول على مياه إلا من خلال مصدر مياه رئيسي يبعد عشرات الأمتار عن المنازل ويشهد ازدحاما كثيفا من قبل الأهالي، وكذلك شاهدنا أسرا تعيش وتسكن في منازل قديمة جدا ومتهالكة آيلة للسقوط وغيرها من الحالات الإنسانية الصعبة.

وبين العبيدلي أن مشروع بناء المنازل يعد من أهم المشاريع الإنشائية التي تعكف جمعية النجاة الخيرية على إنشائه كونه يكافح العشوائية ويوفر العيش الكريم للإنسان ويساعد على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، فكثير من العوائل تخشى انهيار منازلها كونها مبنية من الطوب «اللبن» ومنذ فترة قديمة جدا وتصدعت أركانها، ما ينذر بسقوطها في أي وقت.

وفي ختام تصريحه، حثّ العبيدلي المحسنين وأهل الخير المشاركة ودعم هذا المشروع الإنساني الرائد الذي من خلاله تقوم الجمعية ببناء المنزل بطريقة حديثة وعصرية وتسليمه للمستفيدين.