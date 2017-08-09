الحملة تجسيد للمعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي

استضاف فندق مركز المؤتمرات الرويال سويت «المنطقة الحرة» وحدة بنك الدم المتنقلة، حيث يحرص الفندق دائما على المساهمة الدائمة للتبرع بالدم.

وجاء ذلك ضمن تجمع نظمته ادارة الفندق التزاما منها بدورها المجتمعي من خلال سياسات الفندق تجاه المجتمع.



وفي تصريح صحافي اكد مدير عمليات الفندق محمد سامي التزام الفندق مع الجهات المختصة في مجال التبرع بالدم، حيث يسعى الفندق دائما من خلال الاتصال الداخلي لتحفيز الموظفين على العطاء والاعمال المجتمعية الخيرة حيث ان الموظف هو الركيزة الاساسية لنجاح اي مؤسسة، لذلك كانت ادارة الفندق حريصة دائما كل الحرص على التعاون والتواصل مع كل الجهات ذات الصلة الاجتماعية.

وقد اشادت ادارة الفندق بجهود بنك الدم الحثيثة وسعيها الدؤوب لتقديم في كل ما يصب في مصلحة الوطن وسعيها الدائم لتقديم الحملات التوعوية للمجتمع الكويتي للتبرع بالدم لما له من فوائد صحية للمتبرع وكذلك على الصحة الاجتماعية للمجتمع، كما اثنى سامي على الاقبال الكبير للتبرع بالدم من موظفي فندق مركز المؤتمرات وكذلك فندق موفنبيك المنطقة الحرة في ظل الحملة الانسانية التي نظمتها الادارة والتي امتدت من الفترة الصباحية حتى فترة الظهيرة حاملة معها الابتسامة لجميع المرضى المحتاجين للدم مجسدة المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي وحرصا من ادارة الفندق على غرس روح العطاء لدى الموظفين.