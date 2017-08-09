قال مدير عام جمعية العون المباشر عبدالله السميط، إن الجمعية انتهت من كل الترتيبات لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام، مؤكدا أن مكاتب الجمعية المنتشرة في 30 دولة أفريقية، بالإضافة إلى اليمن، على أتم الاستعداد لتنفيذ برنامج المشروع وتوزيع الأضاحي على المستحقين كما تفعل الجمعية كل عام.

وأضاف السميط أن الجمعية رصدت لمشروع الأضاحي لعام 2017 مبلغا يقدر بحوالي 881 ألف دينار، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي يبلغ 37 ألف أضحية، ويستفيد منها حوالي مليون ومائة وعشرة آلاف شخص من الفقراء والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في الدول التي تعمل بها العون المباشر.

ولفت الى أن أثر الأضحية على المستفيدين أكبر بكثير من أثر وجبة طعام فهي تحقق معاني الدين الإسلامي من تعزيز قيم التكافل والتضامن والتراحم بين المسلمين ويستقبلها المستفيدون بفرح وشوق لاستشعارهم هذه المعاني، موضحا أن الجمعية تنوب عن المتبرع في شراء الأضحية وذبحها، وانها تدير بشكل ناجح وقفا خاصا للأضاحي قيمته 400 دينار يتم من خلاله تخصيص أضحية سنوية لصاحب الوقف، مبينا أن ما يميز مشروع الأضاحي في جمعية العون المباشر هو التنفيذ المباشر دون وسطاء، مما يؤكد وصول الأضاحي إلى مستحقيها بشكل سريع ومضمون.