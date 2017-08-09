إدخال الفرحة إلى قلوب المحتاجين من الأرامل والأيتام

دعا مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون المتبرعين إلى الإسهام لإدخال الفرحة والبسمة على وجوه المحتاجين من الأرامل والأيتام وغيرهم من المحتاجين وذلك عبر زيارة موقع الجمعية أو الاتصال عليها لإرسال مندوبيها لاستلام التبرعات.

ولفت العون الى ان الجمعية أطلقت مشروع نحر الأضاحي ضمن حملة تحت شعار «أضحيتك للأشد حاجة» لمساعدة اللاجئين وفقراء المسلمين ومحتاجيهم في ستة دول كقرغيزيا وطاجيكستان والفلبين ودول أخرى تعاني ظروفا استثنائية، حيث الحاجة وضنك العيش والبؤس مثل سورية واليمن وبورما.

وأضاف في تصريح صحافي: طرحت الجمعية مشروع الأضاحي جريا على عادتها السنوية في المجتمعات الفقيرة والأشد احتياجا وصولا لتعزيز قيم الأخوة وإعلاء لفضائل التراحم والتكافل وتقوية لروابط المودة والمحبة بين المسلمين، ويأتي المشروع بالتزامن مع فرحة المسلمين وابتهاجهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك بغرض التيسير على المتبرعين والمحسنين للتضحية بالإنابة عنهم يوم النحر وإيصالها إلى المحتاجين في يوم العيد لإدخال السرور والرضا عندهم.

من جهة أخرى، فتحت الجمعية فرصة للأجر والمثوبة وزيادة الحسنات أمام المتبرعين من خلال طرح مشروع إفطار الصائمين في يوم عرفة فقد أوضح العون أن جمعية السلام الخيرية تطرح هذا العام وللعام الثاني على التوالي مشروع إفطار الصائمين في يوم عرفة الذي يحل قبل يوم العيد وذلك داخل الكويت وفي جمهورية قرغيزيا وسوريا واليمن منوها بالفضل العظيم لصيام يوم عرفة، مستندا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

وشرح العون بأن تكلفة وجبة إفطار يوم عرفة في قرغيزيا وسورية واليمن 650 فلسا في حين تتكلف الوجبة الواحدة في الكويت 1.250 د.ك تكفي لإفطار صائم واحد، وضمن الحديث «من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجور من فطره»، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة عند كثير من الدول التي تنفذ الجمعية مشروعها فيها.

وذكر العون بأن الحاجة ماسة لتغطية تكاليف إقامة الموائد والإفطارات لأكثر من 70000 شخص معتبرا أن هذه فرصة أمام المحسنين والمتبرعين الكرام لمضاعفة الأجور في يوم عرفة وتعويض أجور من لا يستطيع الصوم في هذا اليوم المبارك الذي حث على صيامه ديننا الحنيف.